Клопотенко представил рецепт потрясающей паски а-ля панеттоне

Для теста вам понадобятся такие продукты

600 г муки

1 пакет сухих дрожжей

150 г сахара (для более сладкой пасхи добавьте 50-70 г сахара)

120 мл йогурта (натурального)

220 мл воды (теплой)

50 г сливочного масла

1 ст. л. мака

2 желтка (+1 для смазывания пасхи)

100 г изюма

10 г ванильного сахара

1 ст. л. молока

1 ст. л. апельсиновой цедры

1/2 ч. л. соли

Для глазури:

100 г сахарной пудры

1-2 ст. л. лимонного сока

Как приготовить:

Муку (600 г) просейте через сито. Яйца, сливочное масло и йогурт достаньте из холодильника, чтобы они нагрелись до комнатной температуры. В небольшой емкости смешайте дрожжи (1 пакетик) с теплой водой (220 мл, около 38 градусов), ванильным сахаром (10 г) и половиной обычного сахара (75 г). Накройте кухонным полотенцем и оставьте на 20 минут, чтобы дрожжевые бактерии активировались. Всегда следуйте рекомендациям производителя на упаковке дрожжей, относительно их дозировки.

В миске смешайте 2 яичных желтка с остатками сахара (75 г), йогуртом (120 мл), размягченным сливочным маслом (50 г) и солью (½ ч. л.). Добавьте тонко натертую апельсиновую цедру (1 ст. л.) и мак (1 ст. л.). Хорошо перемешайте лопаткой или венчиком до получения однородной массы.

Добавьте к смеси подошедшие дрожжи, аккуратно перемешайте и начинайте добавлять муку небольшими порциями. Вы можете использовать миксер или кухонный комбайн с насадками для замешивания теста. Готовое тесто выложите в большую миску, смазанную рафинированным подсолнечным маслом. Накройте полотенцем и поставьте в теплое место без сквозняков приблизительно на час-полтора. За это время тесто должно значительно увеличиться в размерах.

Изюм (100 г) смешайте с небольшим количеством сахарной пудры. Этот нехитрый прием нужен для того, чтобы он равномерно распределился во всем объеме теста. Начните аккуратно обминать тесто, добавив в него изюм. Разделите тесто на количество частей, соответствующее вашим формам. Главное, что вы должны помнить, форму для выпечки нужно заполнить не более чем на треть. Разложите тесто по формам, накройте их полотенцем и поставьте в теплое место без сквозняков на час-полтора. За это время тесто должно подняться до краев формы. Смажьте верхушки смесью одного желтка с 1 ст. л. молока.

Духовку разогрейте до 180 градусов. Используйте режим верхнего и нижнего нагрева. Установите формы с пасхами на средний уровень духовки и выпекайте в течение 30-45 минут (в зависимости от параметров духовки и размера формы). Готовность проверяйте деревянной шпажкой.

Готовые пасхи достаньте из духовки и дайте им полностью остыть в формах. Достаньте пасхи и покройте глазурью из смеси сахарной пудры (100 г) и лимонного сока (1-2 ст. л.). Посыпьте сверху тонкими полосками апельсиновой цедры (1 ст. л.).