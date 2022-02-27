Лучшие Instagram-аккаунты фотографов, которые честно показывают войну в Украине

Сейчас в сеть выкладывается много контента, вероятно, созданного российскими ботофермами, пропагандистами или пропутинскими активистами. Они все изображают Украину как агрессора, будто украинские военные вторгаются на суверенную российскую территорию или пытаются взорвать российские танки. Цель их ясна: замутить воду, помешать реальным репортажам и создать нарратив, с помощью которого Путин сможет оправдать нападение.

Вот небольшой список некоторых из лучших проверенных фотожурналистов, которые в данный момент ведут репортажи с передовой. Они представляют самых уважаемые мировые медиа-организации. Весь их контент можно найти в личных профилях Twitter и Instagram.

1. Эмилио Моренатти (Emilio Morenatti)

Эмилио Моренатти ведет репортажи из зон кнофликтов. Является главным фотографом Associated Press в Испании и Португалии. Лауреат Пулитцеровской премии и премии World Press Photo.

2. Линси Аддорио (Lynsey Addorio)

Аддарио считается одним из самых влиятельных фотожурналистов своего поколения и чаще всего публикуется в National Geographic и New York Times. Она является многократным обладателем Пулитцеровской премии. Она освещала почти все крупные конфликты и гуманитарные кризисы за последние два десятилетия.

3. Вольфганг Шван (Wolfgang Schwan)

Вольфганг Шван - фотограф-документалист, в настоящее время проживающий в Филадельфии, США. Он является членом Национальной ассоциации фотокорреспондентов и работает в Украине для Anadolu Images.

4. Арис Мессинис (Aris Messinis)

Арис Мессинис, главный фотограф агентства AFP в Греции, также ведет репортаж из Чугуева.

5. Крис МакГрат (Chris McGrath)

Австралийский фотограф Крис МакГрат - ветеран фотожурналистики Getty Images.

6. Эрин Триб (Erin Trieb)

Эрин Триб - американский фотожурналист и постоянный автор New York Times, Smithsonian Magazine и National Geographic.

7. Мстислав Чернов

Мстислав Чернов - украинский фотограф, родившийся на востоке страны. Сейчас Чернов работает штатным журналистом Associated Press. В 2013 году избран президентом Украинской ассоциации профессиональных фотографов (ЕНПФ).

Каждый настоящий фотожурналист в стране рискует своей жизнью, чтобы дать нам реальное представление об истинной природе этого конфликта. Пожалуйста, поддержите их всеми возможными способами!