Найкращі Instagram-акаунти фотографів, які чесно показують війну в Україні

Зараз в мережу викладається багато контенту, ймовірно, створеного російськими ботофермами, пропагандистами або пропутінськими активістами. Вони всі зображують Україну як агресора, ніби українські військові вторгаються на суверенну російську територію або намагаються підірвати російські танки. Мета їх ясна: замутити воду, перешкодити реальним репортажам і створити наратив, за допомогою якого Путін зможе виправдати напад.

Ось невеликий список деяких з кращих перевірених фотожурналістів, які в даний момент ведуть репортажі з передової. Вони представляють найбільш шановані світові медіа-організації. Весь їх контент можна знайти в особистих профілях Twitter і Instagram.

1. Еміліо Моренатті (Emilio Morenatti)

Еміліо Моренатті веде репортажі із зон кнофліктів. Є головним фотографом Associated Press в Іспанії та Португалії. Лауреат Пулітцерівської премії та премії World Press Photo.

2. Лінсі Аддоріо (Lynsey Addorio)

Лінсі Аддаріо вважається одним з найвпливовіших фотожурналістів свого покоління і найчастіше публікується в National Geographic і New York Times. Вона є багаторазовим володарем Пулітцерівської премії. Вона висвітлювала майже всі великі конфлікти і гуманітарні кризи за останні два десятиліття.

3. Вольфганг Шван (Wolfgang Schwan)

Вольфганг Шван-фотограф-документаліст, в даний час проживає у Філадельфії, США. Він є членом Національної асоціації фотокореспондентів і працює в Україні для Anadolu Images.

4. Аріс Мессініс (Aris Messinis)

Аріс Мессініс, головний фотограф агентства AFP в Греції, також веде репортаж з Чугуєва.

5. Кріс МакГрат (Chris McGrath)

Австралійський фотограф Кріс МакГрат - ветеран фотожурналістики Getty Images.

6. Ерін Триб (Erin Trieb)

Ерін Триб - американський фотожурналіст і постійний автор New York Times, Smithsonian Magazine і National Geographic.

7. Мстислав Чернов

Мстислав Чернов-український фотограф, який народився на сході країни. Зараз Чернов працює штатним журналістом Associated Press. У 2013 році обраний президентом Української Асоціації професійних фотографів (ЄНПФ).

Кожен справжній фотожурналіст в країні ризикує своїм життям, щоб дати нам реальне уявлення про справжню природу цього конфлікту. Будь ласка, підтримайте їх усіма можливими способами!