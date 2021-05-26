Праздник 26 мая: какой сегодня день, что нельзя делать, у кого именины
Верующие чтят память святой Гликерии Новгородской (pixabay.com)
Православные христиане в этот день чтут память праведной девы Гликерии Новгородской.
Обо всех приметах и запретах этого дня - читайте ниже в нашем материале.
Святая была дочерью городского старосты и умерла в молодом возрасте. Ее стали почитать в середине 16 века, когда возле ее нетленного тела начали происходить исцеления.
В этот день наши предки обычно сеяли гречку. В основном ее засевали для пчел и птиц, она редко была урожайной. Также Лукерью называли Лукошницей, так как в это время все мужчины проводили в поле, а жены приносили им обеды в лукошках.
Главные приметы этого дня:
- В этот день считалось, что теплые ветра приносят комаров и других насекомых.
- Если комары появились – примета к тому, что хорошая погода установится.
- Много комаров – будет много грибов.
- Комаров в этот день и до 22 июня убивать нельзя, поскольку их может стать еще больше.
- Ласточки и стрижи 26 мая летают по небу в большом количестве – скоро наступят теплые дни.
- Если человек родился в эту дату - он будет язвительным и острым на язык.
Что категорически нельзя делать в этот день:
- В этот день женщинам нельзя убирать, стирать и вести хозяйство.
- В лесу гулять в этот день запрещено.
Именины сегодня празднуют: Ирина, Сергей, Александр, Василий, Георгий.
Как мы ранее писали, День летнего солнцестояния в 2021 году станет важным астрономическим событием.