Свято 26 травня: який сьогодні день, що не можна робити, у кого іменини
Віруючі вшановують пам'ять святої Глікерії Новгородської (pixabay.com)
Православні християни в цей день шанують пам'ять праведної діви Глікерії Новгородської.
Про всі прикмети і заборони цього дня - читайте нижче в нашому матеріалі.
Свята була дочкою міського старости і померла в молодому віці. Її стали почитати в середині 16 століття, коли біля її нетлінного тіла почали відбуватися зцілення.
У цей день наші предки зазвичай сіяли гречку. В основному її засівали для бджіл і птахів, вона рідко була врожайною. Також Лукерію називали Козубом, через те, що в цей час всі чоловіки проводили в полі, а дружини приносили їм обіди в кошиках.
Головні прикмети цього дня:
- У цей день вважалося, що теплі вітри приносять комарів та інших комах.
- Якщо комарі з'явилися - прикмета до того, що хороша погода встановиться.
- Багато комарів - буде багато грибів.
- Комарів в цей день і до 22 червня вбивати не можна, оскільки їх може стати ще більше.
- Ластівки і стрижі 26 травня літають по небу у великій кількості - скоро настануть теплі дні.
- Якщо людина народилася в цю дату - вона буде уїдливою і гострою на язик.
Що категорично не можна робити в цей день:
- У цей день жінкам не можна прибирати, прати і вести господарство.
- У лісі гуляти в цей день заборонено.
Іменини сьогодні святкують: Ірина, Сергій, Олександр, Василь, Георгій.
Як ми раніше писали, День літнього сонцестояння в 2021 році стане важливою астрономічною подією.