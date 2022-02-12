Без усилий: несколько действенных способов для поднятия настроения

Если вы чувствуете себя подавленным, простые упражнения действительно помогут помочь поднять вам настроение. Физическая активность прогонит грусть, снизит уровень стресса и поддержит ваше психическое и физическое здоровье.

Одна из самых больших проблем при занятиях спортом, когда вы в подавленном состоянии, заключается в том, что ваши мотивация и энергия могут быть на рекордно низком уровне. Для таких случаев журнал PsychCentral подготовил несколько простейших активностей, которые вовсе не похожи на обычные упражнения

1. Ведите себя как ребенок.

Вы можете собрать друзей и погонять с ними мяч на площадке, поиграть в прятки или просто полазить по деревьям. Добавление социального взаимодействия к вашей активности может сделать занятия более увлекательными, помочь вам почувствовать поддержку.

Если же возможности выйти на улицу нет, устройте джунгли у себя дома и передвигайтесь как шимпанзе или, скажем, ягуар)

2. Садоводство.

Известно, что выращивание растений полезно для психического здоровья. Например, небольшое исследование, проведенное в 2010 году, показало, что работа в саду снизила пиковый стресс у его участников.

Растения можно выращивать как дома, так и на улице.

3. Погуляйие с питомцем.

Прогулка с домашним животным может быть простым и приятным способом потренироваться. Вы можете погулять на улице с собакой или побегать по квартире за котом.

Если у вас в данный момент нет домашнего питомца, вы можете обратиться в приют Там нужны волонтеры, чтобы выгуливать или играть с их животными.

4. Попробуйте йогу

Для выполнения физических упражнений можно даже не вставать с кровати, хотя конечно желательно лечь на твердую поверхность. Для этого в помощь приходит йога. Это очень простые упражнения не требующие особой подготовки.

5. Побольше ходите.

Вы можете ходить когда с кем-то переписываетесь, ходить когда разговариваете по телефону, или когда совершаете покупки в Интернете (при условии, что вы будете осторожны!). Прогулки во время рабочих совещаний также могут быть отличным способом повысить ваше настроение. Прогуляйтесь с чашечкой кофе или банально сходите в магазин. Помните, любая ходьба - это физическая активность.

Упражнения конечно имеют много преимуществ, но это не означает, что они могут заменить лечение тяжелых состояний, такое как терапия или лекарства. Физическая активность - это еще один полезный инструмент для улучшения настроения.