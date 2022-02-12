Без зусиль: кілька дієвих способів для підняття настрою

Якщо ви відчуваєте себе пригніченим, прості вправи дійсно допоможуть допомогти підняти вам настрій. Фізична активність прожене смуток, знизить рівень стресу і підтримає ваше психічне і фізичне здоров'я.

Одна з найбільших проблем при заняттях спортом, коли ви в пригніченому стані, полягає в тому, що ваші мотивація і енергія можуть бути на рекордно низькому рівні. Для таких випадків журнал PsychCentral підготував кілька найпростіших активностей, які зовсім не схожі на звичайні вправи

1. Ведіть себе як дитина.

Ви можете зібрати друзів і поганяти з ними м'яч на майданчику, пограти в хованки або просто полазити по деревах. Додавання соціальної взаємодії до вашої активності може зробити заняття більш захоплюючими, допомогти вам відчути підтримку.

Якщо ж можливості вийти на вулицю немає, влаштуйте Джунглі у себе вдома і пересувайтеся як шимпанзе або, скажімо, ягуар)

2. Садівництво.

Відомо, що вирощування рослин корисно для психічного здоров'я. Наприклад, невелике дослідження, проведене в 2010 році, показало, що робота в саду знизила піковий стрес у його учасників.

Рослини можна вирощувати як вдома, так і на вулиці.

3. Погуляй з вихованцем.

Прогулянка з домашнім улюбленцем може бути простим і приємним способом потренуватися. Ви можете погуляти на вулиці з собакою або побігати по квартирі за котом.

Якщо у вас в даний момент немає домашнього вихованця, ви можете звернутися в притулок там потрібні волонтери, щоб вигулювати або грати з їх тваринами.

4. Спробуйте йогу

Для виконання фізичних вправ можна навіть не вставати з ліжка, хоча звичайно бажано лягти на тверду поверхню. Для цього в допомогу приходить йога. Це дуже прості вправи не вимагають особливої підготовки.

5. Побільше ходіть.

Ви можете ходити коли з кимось листуєтеся, ходити коли розмовляєте по телефону, або коли робите покупки в Інтернеті (за умови, що ви будете обережні!). Прогулянки під час робочих зустрічей також можуть бути відмінним способом підвищити ваш настрій. Прогуляйтеся з чашкою кави або банально сходіть в магазин. Пам'ятайте, будь-яка ходьба-це фізична активність.

Вправи звичайно мають багато переваг, але це не означає, що вони можуть замінити лікування важких станів, таке як терапія або ліки. Фізична активність-це ще один корисний інструмент для поліпшення настрою.