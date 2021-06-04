Как выглядеть красиво даже в 5 утра: действенные советы от ТВ-звезд

Lite разузнал у тех, для кого хороший, ухоженный вид - требование профессии - телеведущих и тележурналистов KYIV.LIVE, как им удается всегда блестяще выглядеть в кадре даже с самого утра.

Елена Халилова

Хороший гример заменяет любые ритуалы красоты. На самом деле, надо просто выспаться, сделать маску для "сияющего лица" и прийти в хорошем настроении. Как бы хорошо тебя не одели, а не накрасили, которую не сделали красивую прическу, когда у тебя плохое настроение - раздражительность читается в глазах. Чтобы біло хорошее настроение, вы должны быть довольны собой, семьей, работой. Красота - это про настроение, уверенность и про разум.

Елена Халилова (фото: KYIV.LIVE)

Марина Аристова

Обязательно - ежедневное тщательное очищение кожи лица, увлажнение и питание волос различными масками и кондиционерами. Главное, на мой взгляд, вовремя приходить к специалистам: парикмахеру, косметологу и другим мастерам, если вдруг начались какие-то непонятные процессы с кожей, волосами и т.д. Мне повезло, пока мои волосы чувствует себя хорошо и мое лицо тоже в порядке. Поэтому просто держу руку на пульсе.

Марина Аристова (фото: KYIV.LIVE)

Дина Бернацкая

Регулярно посещаю косметолога. Пользуюсь профессиональными средствами для снятия макияжа. Профессиональными кремами. И, конечно же, питание! Это - залог хорошего, свежего цвета лица. Я не ем мяса, возможно, поэтому мне легче выглядеть красиво? Задумайтесь!

Дина Бернацкая (фото: KYIV.LIVE)

Инна Мирошниченко

Внешний вид зависит в основном от питания, поменьше - от спорта и совсем немного - от генетики.

Для меня существует правило: не есть ничего вредного, соленого и сладкого ближе к ночи, чтобы организм ночью спал, восстанавливался, а не переваривал пищу.

Из ритуалов красоты - это, конечно, спорт. Три тренировки в неделю достаточно, чтобы держать себя в тонусе и хорошем настроении. С каким настроением мы идем в день - с таким его и проживаем.

Инна Мирошниченко (фото: KYIV.LIVE)

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Перед сном я всегда вспоминаю, что прожила отличный день и настраиваю себя на еще лучший день, который будет завтра.

Ну и, конечно, простые комплексные упражнения, чтобы выглядеть свежо - это массаж скребком гуашь, массаж руками и лимфодренажное гимнастика. Эти упражнения не занимают много времени и помогают мне бодро начинать новый день, даже в пять утра (когда нужно успеть на эфир).

Валерия Лобач

Поддержка красоты - смотря о чем мы говорим. Если мы вспоминаем макияж, то это обязательная процедура каждое утро, ведь тележурналист - это лица в кадре, которое должна излучать позитив и жизнерадостность. И в 4 утра, и в 11 вечера. Что касается ухода за кожей, волосами и другим, честно говоря, не всегда есть время.

Но если ты постоянно заходишь в гримерку и накладываешь тонны лака для красивой шевелюры, то, естественно, маска для волос перед сном - обязательно. Как и сыворотка для лица. Главное - все должно быть в меру и по возрасту! Но, знаете, в таком бешеном ритме начинаешь ценить дни, когда у тебя есть время на простую пенную ванну с утками.

Валерия Лобач (фото: KYIV.LIVE)