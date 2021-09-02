Женская молодость и красота: врач назвала всего три гормона, за которыми крайне важно следить

Ключ к здоровью женского организма - гормональный баланс. Какие гормоны должны быть в норме, чтобы женщина оставалась здоровой, молодой, с красивой сияющей кожей? Главных - всего три.

За этими тремя гормонами нужно следить каждой женщине, чтобы поддерживать здоровье, энергию и красоту.

Женское здоровье и гормональный баланс - неразделимы (фото: pexels.com)

Три гормона для женской молодости и красоты⠀

Инсулин

Гормон, доставляющий глюкозу в клетки и отвечающий за отложение жира на талии и в других неприятных местах.

Рост инсулина приводит к набору веса за счет отложения жира снаружи и внутри тела, метаболическому синдрому, сахарному диабету 2 типа и тканевому типу гипотиреоза.

Снижение инсулина приводит к энергетическому коллапсу в клетках, выраженному снижению веса и к инсулин-зависимому сахарному диабету.

Оптимальный уровень: 4,5-6 мкЕд/мл.

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ТТГ

Гормон, контролирующий работу щитовидной железы и выработку ее гормонов, которые, в свою очередь, регулируют скорость метаболизма, а именно образование энергии и тепла, расщепление жиров на талии и синтез белка в мышцах.

Рост ТТГ выше 2 приводит к набору веса, отекам, вялости, постоянной сонливости, непереносимости холода и мерзлявости, а также запорам и проблемам с кожей.

Снижение ТТГ меньше 0,4 приводит к стремительной потере веса вплоть до истощения, проблемам с сердцем, диарее, нервозности, тревожности и изменениям глаз.

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Никакого стресса - это вредно для гормональной системы (фото: pexels.com)

ФСГ

Гормон, контролирующий работу яичников, выработку эстрогенов. Сдается на 3-5 день м. ц. Любое изменение несет разного рода нарушение менструального цикла.

Рост ФСГ выше 13 говорит о снижении овуляторного резерва яичников, дефиците эстрогенов и скорой менопаузе.

Снижение ФСГ ниже 3 говорит о нарушении в работе гипофиза головного мозга, что может быть вызвано множеством факторов (стресс, голодание, дефицит массы тела, повышение пролактина, опухоли и т.д.).