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Жіноча молодість і краса: лікар назвала всього три гормони, за якими вкрай важливо стежити

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Четвер 02 вересня 2021 19:01
Жіноча молодість і краса: лікар назвала всього три гормони, за якими вкрай важливо стежити Діляра Лебедєва (фото: instagram.com/diadoctor_lebedeva)
Автор: Тетяна Турчанікова

Ключ до здоров'я жіночого організму - гормональний баланс. Які гормони повинні бути в нормі, щоб жінка залишалася здоровою, молодою, з красивою сяючою шкірою? Головних - всього три.

Лікар-ендокринолог Діляра Лебедєва у своєму Instagram.

За цими трьома гормонами потрібно стежити кожній жінці, щоб підтримувати здоров'я, енергію і красу.

Жіноча молодість і краса: лікар назвала всього три гормони, за якими вкрай важливо стежитиЖіноче здоров'я і гормональний баланс - нероздільні (фото: pexels.com)

Три гормони для жіночої молодості і краси⠀

  • Інсулін

Гормон, що доставляє глюкозу в клітини і відповідає за відкладення жиру на талії і в інших неприємних місцях.

Зростання інсуліну призводить до набору ваги за рахунок відкладення жиру зовні і всередині тіла, метаболічного синдрому, цукрового діабету 2 типу і тканинного типу гіпотиреозу.

Зниження інсуліну призводить до енергетичного колапсу в клітинах, вираженого зниження ваги і до інсулін-залежного цукрового діабету.

Оптимальний рівень: 4,5 - 6 мкЕд/мл.

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  • ТТГ

Гормон, який контролює роботу щитовидної залози і вироблення її гормонів, які, в свою чергу, регулюють швидкість метаболізму, а саме утворення енергії і тепла, розщеплення жирів на талії і синтез білка в м'язах.

Зростання ТТГ вище 2 призводить до набору ваги, набряків, млявості, постійної сонливості, непереносимості холоду і мерзлявості, а також запорів і проблем зі шкірою.

Зниження ТТГ менше 0,4 призводить до стрімкої втрати ваги аж до виснаження, проблем з серцем, діареї, нервозності, тривожності і змін очей.

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Жіноча молодість і краса: лікар назвала всього три гормони, за якими вкрай важливо стежитиНіякого стресу - це шкідливо для гормональної системи (фото: pexels.com)

  • ФСГ

Гормон, який контролює роботу яєчників, вироблення естрогенів. Здається на 3-5 день м. ц., будь-яка зміна несе різного роду порушення менструального циклу.

Зростання ФСГ вище 13 говорить про зниження овуляторного резерву яєчників, дефіциті естрогенів і швидкої менопаузи.

Зниження ФСГ нижче 3 говорить про порушення в роботі гіпофіза головного мозку, що може бути викликано безліччю факторів (стрес, голодування, дефіцит маси тіла, підвищення пролактину, пухлини і т. д.).

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