ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

1 декабря покажет, какой будет зима: все приметы и запреты этого дня

Новина українською → Вторник 01 декабря 2020 05:59
1 декабря покажет, какой будет зима: все приметы и запреты этого дня В этот день принято давать милостыню (коллаж РБК-Украина)
Автор: Lite

1 декабря православные почитают память святых мучеников Романа и Платона

Какой сегодня праздник. В этот день верующие чтят память святых мучеников Романа и Платона. В древности святым молились для материального благосостояния. Известно, что Платон был братом мученика Антиоха – вместе они родились в семье благочестивых христиан и получили отличное воспитание, после чего начали проповедовать христианство буквально в начале своей юности. А Роман в это время был диаконом в городе Кесария и однажды встретил епарха, идущего на языческий праздник. Тогда Роман стал убеждать его отречься от веры, после чего тот отказался то сделать и предал проповедника большому количеству пыток.

Утром наши предки перед началом работы и делами обязательно шли в церковь, поскольку верили, что после этого в семье будут водиться деньги.

1 декабря - первый день календарной зимы. В народе говорят, что Платон и Роман говорят нам о зиме. Какой погода будет в этот день, такой останется в течение всей зимы.

Именины в этот день празднуют - Платон, Роман.

1 декабря покажет, какой будет зима: все приметы и запреты этого дняСвятые мученики Роман и Платон (фото из открытых источников)

Все приметы этого дня

  • Если 1 декабря на улице тепло – зима будет мягкой.
  • Если погода в течение дня очень быстро меняется, то зима будет переменчивой.

Что можно и нельзя делать в этот день

Первого декабря советуют по возможности давать милостыню нуждающимся. Указывается также, что бедным стоит передавать предметы быта и одежду, которую больше не носите. Считается, что помощь нуждающимся в этот день только позитивно отразиться на вашем финансовом благосостоянии.

Также 1 декабря можно отправляться в дальнюю дорогу или в долгожданный отпуск. Ваши путешествия будут удачными и счастливыми.

В этот день категорически запрещается ссориться, ведь ссоры могут затянуться на весь год.

Постарайтесь ни на кого не злиться, сдерживайте свои эмоции и будьте доброжелательнее.

Как мы писали ранее, вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение посетить Украину.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Стиль жизни Праздники
Скандалы недели
Скандалы недели
Танцы со звездами: интриги шоу
Танцы со звездами: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
В двух районах Киева зафиксировали загрязнение воздуха
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей В двух районах Киева зафиксировали загрязнение воздуха