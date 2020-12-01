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1 грудня покаже, якою буде зима: всі прикмети і заборони цього дня

Новость на русском → Вівторок 01 грудня 2020 05:59
1 грудня покаже, якою буде зима: всі прикмети і заборони цього дня У цей день прийнято давати милостиню (колаж РБК-Україна)
Автор: Lite

1 грудня православні вшановують пам'ять святих мучеників Романа і Платона

Яке сьогодні свято. В цей день віруючі вшановують пам'ять святих мучеників Романа і Платона. У давнину молилися святим для матеріального добробуту. Відомо, що Платон був братом мученика Антіоха – разом вони народилися в родині благочестивих християн і отримали відмінне виховання, після чого почали проповідувати християнство буквально на початку своєї юності. А Роман в цей час був дияконом у місті Кесарія і одного разу зустрів єпарха, що йде на язичницьке свято. Тоді Роман став переконувати його відректися від віри, після чого той відмовився зробити і зрадив проповідника великій кількості тортур.

Вранці наші пращури перед початком роботи і справами обов'язково йшли до церкви, оскільки вірили, що після цього в сім'ї будуть водитися гроші.

1 грудня - перший день календарної зими. У народі кажуть, що Платон і Роман говорять нам про зиму. Якою погода буде в цей день, такою залишиться протягом всієї зими.

Іменини в цей день святкують - Платон, Роман.

1 грудня покаже, якою буде зима: всі прикмети і заборони цього дняСвяті мученики Роман і Платон (фото з відкритих джерел)

Всі прикмети цього дня

  • Якщо 1 грудня на вулиці тепло – зима буде м'якою.
  • Якщо погода протягом дня дуже швидко змінюється, то зима буде мінливою.

Що можна і не можна робити в цей день

Першого грудня радять по можливості давати милостиню нужденним. Вказується також, що бідним варто передавати предмети побуту та одяг, яку більше не носіть. Вважається, що допомога нужденним у цей день тільки позитивно позначитися на вашому фінансовому добробуті.

Також 1 грудня можна вирушати в далеку дорогу або в довгоочікувану відпустку. Ваші подорожі будуть вдалими і щасливими.

В цей день категорично забороняється сваритися, адже сварки можуть затягтися на весь рік.

Постарайтеся ні на кого не ображається, стримуйте свої емоції і будьте терплячим.

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