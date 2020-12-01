1 декабря покажет, какой будет зима: все приметы и запреты этого дня

Какой сегодня праздник. В этот день верующие чтят память святых мучеников Романа и Платона. В древности святым молились для материального благосостояния. Известно, что Платон был братом мученика Антиоха – вместе они родились в семье благочестивых христиан и получили отличное воспитание, после чего начали проповедовать христианство буквально в начале своей юности. А Роман в это время был диаконом в городе Кесария и однажды встретил епарха, идущего на языческий праздник. Тогда Роман стал убеждать его отречься от веры, после чего тот отказался то сделать и предал проповедника большому количеству пыток.

Утром наши предки перед началом работы и делами обязательно шли в церковь, поскольку верили, что после этого в семье будут водиться деньги.

1 декабря - первый день календарной зимы. В народе говорят, что Платон и Роман говорят нам о зиме. Какой погода будет в этот день, такой останется в течение всей зимы.

Именины в этот день празднуют - Платон, Роман.

Святые мученики Роман и Платон (фото из открытых источников)

Все приметы этого дня

Если 1 декабря на улице тепло – зима будет мягкой.

Если погода в течение дня очень быстро меняется, то зима будет переменчивой.

Что можно и нельзя делать в этот день

Первого декабря советуют по возможности давать милостыню нуждающимся. Указывается также, что бедным стоит передавать предметы быта и одежду, которую больше не носите. Считается, что помощь нуждающимся в этот день только позитивно отразиться на вашем финансовом благосостоянии.

Также 1 декабря можно отправляться в дальнюю дорогу или в долгожданный отпуск. Ваши путешествия будут удачными и счастливыми.

В этот день категорически запрещается ссориться, ведь ссоры могут затянуться на весь год.

Постарайтесь ни на кого не злиться, сдерживайте свои эмоции и будьте доброжелательнее.

Как мы писали ранее, вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение посетить Украину.