1 января: главные приметы и суеверия, что строго нельзя делать

1 января наступает Новый год 2021. Также 1 января православные христиане чтят память святого великомученика Вонифатия, который жил в Риме на рубеже III-IV веков и прославился стойкостью за веру и бесстрашием перед угрозой зверских пыток и казни.

Считается, как встретишь Новый год - так его и проведешь, поэтому в эту дату существует ряд примети суеверий.

Суеверия и что нельзя делать 1 января

Наши предки считали очень хорошим знаком проснуться в первый день наступившего года под собачий лай и первым на улице встретить мужчину. Тогда этому человеку весь год будет улыбаться счастье и удача. Обратите внимание и на находки, они дадут знак, что будет вас ждать в 2021 году.

1 января ни в коем случае нельзя работать, отдохните в эту дату, все можно успеть на следующий день. Если вы будете убирать дома или шить, стирать - год будет с убытками.

В первый день нового года старайтесь не отдавать долги – все месяцы будете расплачиваться. Лучше всего уладить все финансовые дела до наступления новогодней ночи, тогда и в новый год вы войдете без проблем.

Не выбрасывайте ничего из дому 1 января - можно выкинуть за порог всю радость. Так считали наши предки. То же касается новогодних недогоревших свеч и еды с праздничного стола.

Считалось плохой приметой ссориться 1 января, так как конфликт можно ненароком перенести на семью и весь год страдать от раздоров.

В Новый год и день памяти Вонифатия считалось, что торговцы могут привлечь к себе хороший достаток. Для этого нужно было только дать скидку первому покупателю.

Важные приметы 1 января

Если в первый день Нового года будет звездное ночное небо без туч, то это сулило богатый урожай ягод;

Какая погода сегодня, такая и в июне будет;

Иней на деревьях 1 января считался хорошим знаком для проведения сельскохозяйственных работ;

Если первая ночь Нового года лунная, то это предвещало богатый урожай гороха, чечевицы и бобовых культур;

Легкий снегопад 1 января говорил о том, что хорошо уродит пшеница.

Как мы писали ранее, как будут праздновать Новый год украинские звезды.