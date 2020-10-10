10 октября не работайте: что можно и нельзя делать в этот день

Какой сегодня праздник. В эту дату все православные вспоминают преподобного Савватия Соловецкого, который был основателем обители на Соловках. К сожалению, о происхождении святого и его даты рождения - ничего не известно.

Известно, что святой принял иноческий постриг в Кирилло-Белоезерской обители в конце XIV века. Он отличался среди братьев смирением, кроткой любовью к окружающим и беспрекословным послушанием.

Вскоре внимание и уважение монахов стало тяготить его. Он удалился на остров Валаам на Ладожском озере.

В этот день почитают память Савватия Соловецкого (фото: subscribe.ru)

В старину верили, что Савватий закрывает ульи на зиму, поэтому хороший пчеловод должен закончить свои дела к этом дню.

Хозяйки 10 октября пекли специальное печенье с медом, которое подавали на завтрак для всей семьи.

Главные приметы этого дня

Если в этот день гремит гроза - зима будет бесснежной, короткой и достаточно теплой.

Сухая погода 10 октября – зима поздно наступит.

Мало шишек на сосне – зимой не стоит ждать сильных морозов.

Если человек родился 10 октября, то его талисманом является бирюза, а сам он любит порядок и чистоту.

Пчелы плотно залепляют леток – согласно приметам, жди холодную зиму, и наоборот.

Ранний листопад — к хорошей осени и теплой зиме.

Поздний листопад — к суровой и продолжительной зиме.

Днем влажность уменьшается, а ночью увеличивается.

Что нельзя делать в этот день

На Савватия считалось большим грехом трудиться и работать. Наши предки верили, что все сделанное в этот день пользы не принесет.

Именинники этого дня – Аристарх, Зинаида, Игнат, Каллистрат, Марк и Савватий.

Как мы писали ранее, 14 октября украинцы отмечают сразу четыре праздника.