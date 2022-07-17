10 вещей, которые нельзя прощать мужчине в отношениях

Отношения могут как радовать, так и огорчать, именно поэтому над ними нужно работать. Но есть некоторые вещи, которые нельзя прощать. И речь даже не об измене.

Он флиртует с другими девушками

Доверие, верность и взаимное уважение являются основными столпами в паре. И когда вы официально состоите в отношениях с другим человеком, вы заключаете с ним молчаливое соглашение, которое говорит, что отныне другие больше не имеют значения.

Поэтому очевидно, что флиртовать с другими девушками, как только любимая "повернется спиной" не является частью "сделки". Потому что это нечестно, непочтительно, оскорбительно и очень унизительно.

Он ставит вас на последнее место

Конечно, когда он полностью зациклен на вас - это нездорово. Но и в случае, когда вы где-то на последнем месте после работы, родственников, друзей, спорта - это тоже неправильно.

Если все так, это значит, что ему на нас наплевать.

Он отказывается от защиты во время секса

Он не любит латекс, он считает, что "без" ощущения увеличиваются в десять раз, он считает, что это дорого, боится нарушить магию момента одеванием презерватива...

Незащищенный секс возможен лишь тогда, когда вы сдали все соответствующие анализы со своим партнером. В противном случае остерегайтесь ИППП (инфекций, передающихся половым путем) или нежелательной беременности.

Он не помогает вам по дому

Сейчас женщины имеют право голосовать, носить брюки, быть президентом, иметь личный банковский счет и так далее. Поэтому и в быту вы - равны.

Если он до сих пор считает мытье посуды "немужским занятием", стоит ли вам такое счастье, которое нужно обслуживать?

Он вас шантажирует

В паре очень важно, чтобы каждый мог чувствовать себя свободным быть тем, кем он является. А поведение, например "если ты это сделаешь, я сделаю это в ответ" или "если ты не сделаешь то, что я прошу от тебя, я пойду" - это абсолютно недопустимо.

Человек, который угрожает нам, даже если это в завуалированных словах, не стоит вашего времени.

Он скрывает от вас слишком много вещей

Конечно, каждый в паре имеет право на собственное пространство, но ведь не пропасть!

Человек, который абсолютно ничего не рассказывает нам о своей жизни, не может быть надежным партнером... Если честно, это попахивает двойной жизнью или большой ложью.

Он постоянно унижает вас

Когда вы вступаете с кем-то в отношения, вы имеете полное право ожидать от него уважения. Поэтому человек, для которого ваше мнение не важно, и который унижает все, что вам близко к сердцу, вас точно не стоит.

Совершенно ненормальным является то, что все наши размышления порождают насмешки, издевки, даже обиды.

Он унижает вашу внешность

Человек, который говорит вам, что стоит сбросить несколько кило, перестать наращивать ресницы, или насмехается над вашей прической, слишком поверхностен.

Откровенно говоря, женщины уже достаточно критичны к себе каждый день, чтобы терпеть все эти слова.

Он патологически ревнив

Слегка ревнивый мужчина - это мужчина, который заботится о вас, и признайте - это все равно немного приятно.

Но человек, который следит за каждым вашим шагом, который обыскивает ваши кошельки, пересматривает телефон или историю поиска в браузере - это уже патология. Отношения, в которых мы чувствуем себя под наблюдением - это нездоровые отношения.

Он не принимает ваших родственников и друзей

Когда вы вступаете в отношения с человеком, вы де-факто принимаете целый ряд других людей: друзей, коллег и, конечно и семью.

Хотелось, чтобы и ваш круг стал для него близким. Если он отказывается от проведения времени и общения с близкими вам людьми - это нездорово.