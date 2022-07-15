ru ua
Пт, 15 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

7 сигналов, что мужчина станет ужасным мужем

Новина українською →
Пятница 15 июля 2022 13:55
7 сигналов, что мужчина станет ужасным мужем Фото: Как понять, что мужчина будет ужасным мужем (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Если вы хотите серьезных отношений и мечтаете, чтобы ваш бойфренд повел вас к алтарю, подумайте хорошенько. Ведь не каждый мужчина может стать полноценным партнером в жизни, отцом для ваших детей, надежной опорой.

Об этом пишет Family Today.

У вас разные ценности

Когда вы встречаетесь, это, кажется, не такая уж и большая проблема, если вы оба не на одной волне, когда речь идет о религии, политике или семье.

Однако, коли вы женаты, очень важно разделять основные ценности. Каково ваше отношение к деньгам? Каковы ваши личные цели? Вы оба видите большую семью? Такие разногласия могут стать решающими в семейных отношениях.

Вы не уверены, что он будет рядом, когда случится что-то плохое

Если он исчезает или сдерживается всякий раз, когда происходит что-то плохое, выйти за него замуж означает, что вы будете сами по себе, когда все пойдет наперекосяк.

Вы должны знать, что сможете обратиться к партнеру, когда у вас проблемы. Он должен смотреть на ваши проблемы, как на свои собственные, и желать помочь вам преодолеть их.

Он заглядывается на других

Для всех нас естественно смотреть на людей, которые нас привлекают. Однако есть разница между тем, чтобы время от времени бросать невинный взгляд и откровенно присматриваться к другим, пока вы находитесь в отношениях.

Правда заключается в том, что если он смотрит "по сторонам", когда вы с ним встречаетесь, это вряд ли улучшится после вашего бракосочетания.

Он часто вас критикует, унижает

Он будет ужасным мужем, если будет морально издеваться над вами. Ни в коем случае не связывайте свою жизнь с абьюзером. Это очень больно!

Если он критикует вас постоянно, нивелирует ваши достижения, указывает на недостатки. Особенно если это в присутствии других людей - убегайте!

Он пренебрежительно относится к другим женщинам

Такой мужчина скорее всего считает женщин второсортными. Если он не уважает женщин вообще, то точно не будет уважать и свою будущую жену.

В начале отношений он может не проявлять пренебрежение конкретно к вам, но со временем все точно изменится.

Ваша семья и друзья не одобряют его

Когда вы влюблены, вы склонны смотреть на партнера в "розовых очках". По какой-то причине ваша семья и друзья не относятся к нему так, как вы.

Если они предупреждают вас о человеке, с которым вы находитесь, вам нужно действительно все проанализировать.

Вы храните маленькие секреты друг от друга

Вполне нормально хотеть держать некоторые вещи при себе. Но если секреты, которые вы скрываете от своего партнера, начинают накапливаться, вы должны спросить себя, почему это так.

Если ваша скрытность порождена желанием избежать потенциальной чрезмерной реакции вашего партнера, тогда точно есть повод для беспокойства.

Ранее мы писали о 7 "смертных грехах", которые никогда и никому нельзя прощать в отношениях.

Также сообщалось про 6 причин, из-за которых женщина бросает мужчину, даже если любит.

Читайте LITE в Google News
отношения свадьба
STYLER
Лина Костенко вышла в свет, чтобы получить Орден Почетного легиона (видео)
Лина Костенко вышла в свет, чтобы получить Орден Почетного легиона (видео)