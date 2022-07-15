7 сигналов, что мужчина станет ужасным мужем

Если вы хотите серьезных отношений и мечтаете, чтобы ваш бойфренд повел вас к алтарю, подумайте хорошенько. Ведь не каждый мужчина может стать полноценным партнером в жизни, отцом для ваших детей, надежной опорой.

У вас разные ценности

Когда вы встречаетесь, это, кажется, не такая уж и большая проблема, если вы оба не на одной волне, когда речь идет о религии, политике или семье.

Однако, к оли вы женаты, очень важно разделять основные ценности. Каково ваше отношение к деньгам? Каковы ваши личные цели? Вы оба видите большую семью? Такие разногласия могут стать решающими в семейных отношениях.

Вы не уверены, что он будет рядом, когда случится что-то плохое

Если он исчезает или сдерживается всякий раз, когда происходит что-то плохое, выйти за него замуж означает, что вы будете сами по себе, когда все пойдет наперекосяк.

Вы должны знать, что сможете обратиться к партнеру, когда у вас проблемы. Он должен смотреть на ваши проблемы, как на свои собственные, и желать помочь вам преодолеть их.

Он заглядывается на других

Для всех нас естественно смотреть на людей, которые нас привлекают. Однако есть разница между тем, чтобы время от времени бросать невинный взгляд и откровенно присматриваться к другим, пока вы находитесь в отношениях.

Правда заключается в том, что если он смотрит "по сторонам", когда вы с ним встречаетесь, это вряд ли улучшится после вашего бракосочетания.

Он часто вас критикует, унижает

Он будет ужасным мужем, если будет морально издеваться над вами. Ни в коем случае не связывайте свою жизнь с абьюзером. Это очень больно!

Если он критикует вас постоянно, нивелирует ваши достижения, указывает на недостатки. Особенно если это в присутствии других людей - убегайте!

Он пренебрежительно относится к другим женщинам

Такой мужчина скорее всего считает женщин второсортными. Если он не уважает женщин вообще, то точно не будет уважать и свою будущую жену.

В начале отношений он может не проявлять пренебрежение конкретно к вам, но со временем все точно изменится.

Ваша семья и друзья не одобряют его

Когда вы влюблены, вы склонны смотреть на партнера в "розовых очках". По какой-то причине ваша семья и друзья не относятся к нему так, как вы.

Если они предупреждают вас о человеке, с которым вы находитесь, вам нужно действительно все проанализировать.

Вы храните маленькие секреты друг от друга

Вполне нормально хотеть держать некоторые вещи при себе. Но если секреты, которые вы скрываете от своего партнера, начинают накапливаться, вы должны спросить себя, почему это так.