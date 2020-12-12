110 дней снега: синоптик ошарашил прогнозом на зиму

Погода в Украине в декабре 2020 уже напугала киевлян сильной гололедицей, а жителей приморских регионов – штормами. Однако народный синоптик Леонид Горбань уверен, что после наступления Нового года зима продолжит удивлять украинцев. Так, по его прогнозу, снег на украинских территориях будет лежать 110 дней, но в случае, если пойдет 13 декабря.

Синоптик считает, что выпадение снега на Андреев день – хороший знак. Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".

"Очень прогнозный день – так называемый Андреев день (13 декабря – ред.). Вы сказали, снег идет по всей Украине. Дай Бог, чтобы он в этот день пошел. Потому что если на Андреев день снег пойдет, то будет он лежать 110 дней. Это же прекрасно", – считает синоптик.

Леонид Горбань уточняет, что с 20-х чисел декабря ожидается трехкратное понижение температуры в Украине.

"И получается, что оттепель идет, а потом, с 20-х чисел, начинаются морозы. Тем более, по народным приметам идет трехкратное понижение температур. Это Варки, Савки и Николки. Варка мастит, Савка постит, а Николка еще больше добавляет. Так что это и по народным приметам, и по расчетам идет такая погода", – отметил Горбань.

Напомним, что ранее синоптики рассказывали о нескольких периодов похолоданий в декабре. Последний выпал на конец месяца. Местами в Украине после католического Рождества ожидается до -22 ... -26 градусов. Самые сильные морозы ударят по северо-востоку страны.

Также мы писали, что ранее синоптики рассказали, когда в Украину придут сильные снегопады.