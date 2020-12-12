110 днів снігу: синоптик ошелешив прогнозом на зиму

Погода в Україні в грудні 2020 вже налякала киян сильною ожеледицею, а жителів приморських регіонів – штормами. Однак народний синоптик Леонід Горбань впевнений, що після настання Нового року зима продовжить дивувати українців. Так, за його прогнозом, сніг на українських територіях буде лежати 110 днів, але у разі, якщо піде 13 грудня.

Синоптик вважає, що випадання снігу на Андріїв день – добрий знак. Про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Дуже прогнозний день – так званий Андрєєв день (13 грудня – ред.). Ви сказали, сніг іде по всій Україні. Дай Боже, щоб він у цей день пішов. Тому що якщо на Андріїв день сніг піде, то буде лежати 110 днів. Це ж прекрасно", – вважає синоптик.

Леонід Горбань уточнює, що з 20-х чисел грудня очікується трикратне зниження температури в Україні.

"І виходить, що йде відлига, а потім, з 20-х чисел, починаються морози. Тим більше за народними прикметами йде трикратне зниження температур. Це Варки, Савки та Миколки. Варка мастить, Савка постить, а Миколка ще більше додає. Так що це і за народними прикметами, та за розрахунками йде така погода", – зазначив Горбань.

Нагадаємо, що раніше синоптики розповідали про кілька періодів похолодань в грудні. Останній випав на кінець місяця. Місцями в Україні після католицького Різдва очікується до -22 ... -26 градусів. Найсильніші морози вдарять по північному сходу країни.

Також ми писали, що раніше синоптики розповіли, коли в Україну прийдуть сильні снігопади.