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12-летний украинец поразил всех, спев знаменитую песню из "Пятого элемента"

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Воскресенье 31 октября 2021 13:42
12-летний украинец поразил всех, спев знаменитую песню из "Пятого элемента" Скрин видео: 12-летний Артем Фесько поразил всех, спев знаменитую песню из "Пятого элемента"
Автор: Светлана Мащенко

12-летний Артем поразил украинцев, спев ту самую партию Дивы Плавалагуны из культового фильма "Пятый элемент". Впечатлять страну мальчик пришел на шоу "Україна має талант" 2021, которое возобновилось десятым сезоном после четырехлетнего перерыва.

Смотрите ниже на Styler выступление талантливого мальчика, ради которого встали судьи проекта и зрительский зал.

Артем Фесько родился в селе Попельня, Житомирской области. У парня очень высокий голос, напоминающий больше женский.

Петь парня научила бабушка, директор музыкальной школы. Она занималась внуком с двух лет, а в 6 лет его отдали в музыкальную школу.

Так как в школе кроме фортепиано, баяна и гитары не было других отделов, его бабушка, директор музыкальной школы, рискнула открыть класс вокала. Теперь в классе кроме Артема учится еще 30 вокалистов.

Судьи после выступления парня попросили на сцену его бабушку Риту, поблагодарив ее за талантливого внука. Конечно же все судьи сказали мальчику "Да!"

12-летний украинец поразил всех, спев знаменитую песню из &quot;Пятого элемента&quot;

Фото: Артем поднял зал и жюри (instagram.com/ukrainegottalent)

Смотрите ниже видео, как парень "порвал" зал "Україна має талант".

Отметим, что шоу "Україна має талант" показало уже два выпуска в эфире. В этот раз к команде из трех судей - Сергея Притулы, Ксении Мишиной и Евгению Коту присоединилась "приглашенный" член жюри - Лилия Подкопаева.

Шоу выходит в эфир в 18:00 по субботам на канале СТБ.

Ранее мы писали, кто может покинуть главное танцевальное шоу страны "Танцы со звездами" уже сегодня.

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