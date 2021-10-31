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12-річний українець вразив усіх, заспівавши знамениту пісню з "П'ятого елемента"

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Неділя 31 жовтня 2021 13:42
12-річний українець вразив усіх, заспівавши знамениту пісню з "П'ятого елемента" Скрін відео: 12-річний Артем Фесько вразив усіх, заспівавши знамениту пісню з "П'ятого елемента"
Автор: Світлана Мащенко

12-річний Артем вразив українців, заспівавши ту саму партію Діви Плавалагуни з культового фільму "П'ятий елемент". Вражати країну хлопчик прийшов на шоу "Україна має талант" 2021, яке відновилося десятим сезоном після чотирирічної перерви.

Дивіться нижче на Styler виступ талановитого хлопчика, заради якого встали судді проекту і глядацький зал.

Артем Фесько народився в селі Попільня, Житомирської області. У хлопця дуже високий голос, що нагадує більше жіночий.

Співати хлопця навчила бабуся, директорка музичної школи. Вона займалася онуком з двох років, а в 6 років його віддали в музичну школу.

Так як в школі крім фортепіано, баяна і гітари не було інших відділів, його бабуся, директорка музичної школи, ризикнула відкрити клас вокалу. Тепер у класі окрім Артема навчається ще 30 вокалістів.

Судді після виступу хлопця попросили на сцену його бабусю Риту, подякувавши їй за талановитого онука. Звичайно ж всі судді сказали хлопчикові "Так!"

12-річний українець вразив усіх, заспівавши знамениту пісню з &quot;П'ятого елемента&quot;

Фото: Артем підняв зал і журі (instagram.com/ukrainegottalent)

Дивіться нижче відео, як хлопець "порвав" зал "Україна має талант".

Зазначимо, що шоу "Україна має талант" показало вже два випуски в ефірі. Цього разу до команди з трьох суддів - Сергія Притули, Ксенії Мішиної та Євгена Кота приєдналася "запрошений" член журі - Лілія Подкопаєва.

Шоу виходить в ефір о 18:00 щосуботи на каналі СТБ.

Раніше ми писали, хто може покинути головне танцювальне шоу країни "Танці з зірками" вже сьогодні.

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