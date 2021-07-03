ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

12 женских "не", которые важны для мужчины

Новина українською →
Суббота 03 июля 2021 12:09
12 женских "не", которые важны для мужчины Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Психолог Ярослам Самойлов перечислил признаки классной женщины в отношениях - по мнению большинства мужчин.

Как отметил эксперт в Instagram, мужчинам очень важны следующие женские "не".

Какие из них есть у вас?

Итак, настоящая женщина:

1. НЕ боится признать и показать себя слабой, дает возможность М помочь ей.

2. НЕ перебивает М, не поправляет его слова и не высмеивает его ошибки.

3. НЕ раздает М советы или критику, если он не просил.

4. НЕ учит и не указывает М, что ему нужно делать, думать или чувствовать: "перестань злиться!", "хватит пропадать на работе!" и т.д.

5. У неё чаще хорошее настроение, чем плохое. НО даже отсутствие настроения НЕ сказывается на её отношениях с М.

6. НЕ "жаднюлька" в отношениях. Хвалит своего М, озвучивает своё восхищение. У неё нет страха "а вдруг перехвалю — и он зазнается".

12 женских &quot;не&quot;, которые важны для мужчины
Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

7. НЕ обесценивает М. Уважает его труд и его вклад в отношения.

8. НЕ ищет скрытый смысл или подвох в словах и действиях М.

9. НЕ сравнивает его с другими М. Даже намеками.

10. НЕ ожидает от М такой же реакции и чувств, как у неё: "если мне плохо — и ему должно быть плохо".

11. С другой стороны: НЕ копирует настроение М: "он злится — и я разозлюсь".

12. НЕ манипулирует.

Раньше психолог рассказала, что делать, если чувства к партнеру остыли.

Читайте LITE в Google News
отношения
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостяк: интриги шоу
Холостяк: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Землю накроет несколько магнитных бурь подряд: названы самые опасные дни
Землю накроет несколько магнитных бурь подряд: названы самые опасные дни