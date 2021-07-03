12 женских "не", которые важны для мужчины
Психолог Ярослам Самойлов перечислил признаки классной женщины в отношениях - по мнению большинства мужчин.
Как отметил эксперт в Instagram, мужчинам очень важны следующие женские "не".
Какие из них есть у вас?
Итак, настоящая женщина:
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1. НЕ боится признать и показать себя слабой, дает возможность М помочь ей.
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2. НЕ перебивает М, не поправляет его слова и не высмеивает его ошибки.
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3. НЕ раздает М советы или критику, если он не просил.
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4. НЕ учит и не указывает М, что ему нужно делать, думать или чувствовать: "перестань злиться!", "хватит пропадать на работе!" и т.д.
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5. У неё чаще хорошее настроение, чем плохое. НО даже отсутствие настроения НЕ сказывается на её отношениях с М.
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6. НЕ "жаднюлька" в отношениях. Хвалит своего М, озвучивает своё восхищение. У неё нет страха "а вдруг перехвалю — и он зазнается".
Иллюстративное фото (pexels.com)⠀
7. НЕ обесценивает М. Уважает его труд и его вклад в отношения.
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8. НЕ ищет скрытый смысл или подвох в словах и действиях М.
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9. НЕ сравнивает его с другими М. Даже намеками.
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10. НЕ ожидает от М такой же реакции и чувств, как у неё: "если мне плохо — и ему должно быть плохо".
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11. С другой стороны: НЕ копирует настроение М: "он злится — и я разозлюсь".
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12. НЕ манипулирует.
Раньше психолог рассказала, что делать, если чувства к партнеру остыли.