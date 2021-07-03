12 женских "не", которые важны для мужчины

Какие из них есть у вас?

Итак, настоящая женщина:

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1. НЕ боится признать и показать себя слабой, дает возможность М помочь ей.

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2. НЕ перебивает М, не поправляет его слова и не высмеивает его ошибки.

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3. НЕ раздает М советы или критику, если он не просил.

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4. НЕ учит и не указывает М, что ему нужно делать, думать или чувствовать: "перестань злиться!", "хватит пропадать на работе!" и т.д.

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5. У неё чаще хорошее настроение, чем плохое. НО даже отсутствие настроения НЕ сказывается на её отношениях с М.

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6. НЕ "жаднюлька" в отношениях. Хвалит своего М, озвучивает своё восхищение. У неё нет страха "а вдруг перехвалю — и он зазнается".



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

7. НЕ обесценивает М. Уважает его труд и его вклад в отношения.

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8. НЕ ищет скрытый смысл или подвох в словах и действиях М.

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9. НЕ сравнивает его с другими М. Даже намеками.

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10. НЕ ожидает от М такой же реакции и чувств, как у неё: "если мне плохо — и ему должно быть плохо".

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11. С другой стороны: НЕ копирует настроение М: "он злится — и я разозлюсь".

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12. НЕ манипулирует.