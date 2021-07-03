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12 жіночих "не", які важливі для чоловіка

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Субота 03 липня 2021 12:09
12 жіночих "не", які важливі для чоловіка Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Психолог Ярослам Самойлов перерахував ознаки класної жінки у відносинах - на думку більшості чоловіків.

Як зазначив експерт в Instagram, чоловікам дуже важливі такі жіночі "не".

Які з них є у вас?

Отже, справжня жінка:

1. Не боїться визнати і показати себе слабкою, дає можливість Ч допомогти їй.

2. Не перебиває Ч, не поправляє його слова і не висміює його помилки.

3. Не роздає Ч поради або критику, якщо він не просив.

4. Не вчить і не вказує Ч, що йому потрібно робити, думати або відчувати: "перестань злитися!", "досить пропадати на роботі!"і т. д.

5. У неї частіше гарний настрій, ніж поганий. Але навіть відсутність настрою не позначається на її відносинах з Ч.

6. Не "жаднюлька" у відносинах. Хвалить свого Ч, озвучує своє захоплення. У неї немає страху "а раптом перехвалю — і він зазнається".

12 жіночих &quot;не&quot;, які важливі для чоловіка
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

7. Не знецінює Ч. поважає його працю і його внесок у відносини.

8. Не шукає прихований сенс або підступ в словах і діях Ч.

9. Не порівнює його з іншими Ч. навіть натяками.

10. Не очікує від Ч такої ж реакції і почуттів, як у неї: "якщо мені погано — і йому повинно бути погано".

11. З іншого боку: не копіює настрій Ч "він злиться — і я розсердлюся".

12. Не маніпулює.

Раніше психолог розповіла, що робити, якщо почуття до партнера охололи.

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