13 октября не ходите на природу: что можно и запрещено делать в этот день

13 октября в народе празднуется Григорьев день, в эту дату существует ряд примет и обычаев

Какой сегодня праздник. В этот день отмечается Григорьев день, который назван в честь основателя Пельшемского монастыря.

Отмечается, что Григорий, в чью честь был назван праздник, происходил из рода галичских бояр Лопотовых. В 15 лет родители хотели сочетать его браком, но скончались, не успев исполнить то, что задумывали.

Святой Григорий (фото из открытых источников)

Григорий оставил имение, доставшиеся ему по наследству, и принял постриг в Богородице-Рождественском монастыре близ Галичского озера. Позднее стал игуменом и был уважаем не только жителями города, но и князем Юрием Дмитриевичем.

Тяготясь славой, Григорий оставил монастырь и пошел в Ростов на поклонение местным святыням.Там он остался в Авраамиевом монастыре, а позднее стал архимандритом Спасского монастыря на Песках. Два года он управлял монастырем, а затем ночью тайно покинул Ростов и пришел к преподобному Дионисию Глушицкому и стал его учеником.

В возрасте 104 лет Григорий покинул Дионисия и пришел на берега реки Пельшмы и поставил там себе келью. В 127 лет он, предчувствуя свою смерть, пришел к своему духовнику Варсонофию, чтобы исповедаться и причаститься.

К слову, умирая, он просил бросить его тело в болото, но ученики, почитая его, перенесли тело Григория в основанный им монастырь и погребли в церкви.

Ранее на Григория было принято следовать определенным правилам. Считалось, что подобными действиями можно было создать все необходимые условия для того, чтобы в будущем не возникало проблем, например, со здоровьем.

По народному поверью, перед праздником Покров Пресвятой Богородицы по лесам бродят лешие. Они вырывают с корнями кусты, ломают деревья, пугают животных и людей, а затем в день Ерофея (17 октября) проваливаются под землю до самой весны. В канун Покрова они воют целый день, стараясь перекричать ветер.

Главные приметы этого дня

На Григория обновляли свои постели, жгли старую солому из матрацев, набивали новой. По соломе, вытрясенной из матраца, в старину судили о здоровье человека. Соломка, мол, могла рассказать о растущей в человеке хвори.

Если снег упадет, зима не скоро настанет.

Если журавли отлетели - будет ранняя и холодная зима.

Если поутру видите на окнах мороз - ждите гостей.

Что нельзя делать в этот день

Нельзя ходить на природу и в лес, там бродит нечистая сила.

Именины сегодня празднуют - Александра, Алексей, Вячеслав, Григорий, Леонид, Михаил, Петр.

Как мы писали ранее, в Украине появятся два новых праздника.