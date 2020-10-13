13 жовтня не ходіть на природу: що можна і що заборонено робити в цей день

13 жовтня в народі святкується Григор'їв день, в цю дату існує ряд прикмет і звичаїв

Яке сьогодні свято. У цей день відзначається Григор'їв день, який названий на честь засновника Пельшемського монастиря.

Наголошується, що Григорій, на чию честь було названо свято, походив з роду галицьких бояр Лопотових. У 15 років батьки хотіли поєднувати його шлюбом, але померли, не встигнувши виконати те, що задумували.

Святий Григорій (фото з відкритих джерел)

Григорій залишив маєток, що дісталися йому у спадок, і прийняв постриг в Різдвяному монастирі поблизу Галицького озера. Пізніше став ігуменом і був шанований не лише жителями міста, але і князем Юрієм Дмитровичем.

Переймаючись славою, Григорій залишив монастир і пішов у Ростов на поклоніння місцевим святиням.Там він залишився в монастирі, а пізніше став архімандритом Спаського монастиря на Пісках. Два роки він керував монастирем, а потім вночі таємно покинув Ростов і прийшов до преподобного Діонісію Глушицькому і став його учнем.

У віці 104 років Григорій покинув Діонісія і прийшов на береги річки Пельшми і поставив там собі келію. У 127 років він, передчуваючи свою смерть, прийшов до свого духівника Варсонофія, щоб висповідатися і причаститися.

До речі, помираючи, він просив кинути його тіло в болото, але учні, вшановуючи його, перенесли тіло Григорія в заснований ним монастир і поховали в церкві.

Раніше на Григорія було заведено слідувати певним правилам. Вважалося, що подібними діями можна було створити всі необхідні умови для того, щоб в майбутньому не виникало проблем, наприклад, зі здоров'ям.

За народним повір'ям, перед святом Покрови Пресвятої Богородиці по лісах бродять лісовики. Вони виривають з корінням кущі, ламають дерева, лякають тварин і людей, а потім в день Єрофея (17 жовтня) провалюються під землю до самої весни. В переддень Покрови вони виють цілий день, намагаючись перекричати вітер.

Головні прикмети цього дня

На Григорія оновлювали свої ліжка, палили стару солому з матраців, набивали новою. По соломі, яку витряхнули з матраца, у старовину судили про здоров'я людини. Соломка, мовляв, могла розповісти про хворобу людини.

Якщо сніг впаде, зима не скоро настане.

Якщо журавлі відлетіли - буде рання і холодна зима.

Якщо зранку бачите на вікнах мороз - чекайте гостей.

Що не можна робити в цей день

Не можна ходити на природу і в ліс, там бродить нечиста сила.

Сьогодні Іменини святкують - Олександра, Олексій, В'ячеслав, Григорій, Леонід, Михайло, Петро.

Як ми писали раніше, в Україні з'являться два нових свята.