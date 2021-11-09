15 интересных фактов про книги, о которых вы узнаете впервые

Чтение сегодня, несмотря ни на что, остается самым популярным в мире хобби. При этом, многим хочется черпать информацию не только из книг, но и о самых книгах.

Соучредитель издательства "Книголав" и ведущая рубрики #ктонечитаеттотдурак на YouTube-канале телеканала LIVE Светлана Павелецкая поделилась с Lite самыми интересными фактами о книгах.

Первые книги, судя по археологическим находкам, появились более двух тысяч лет назад. Они были изготовлены из дерева и воска.

Тем не менее, существует еще более древняя книга - рукопись Присса. Ей около пяти тысяч лет. Она написана на папирусе.

Всего на Земле около 130 миллионов книг. Имеется в виду количество произведений всех видов, а не экземпляров самих книг.

Самая таинственная книга - рукопись Войнича. Этот средневековый манускрипт, судя по всему, описывающий какие-то растения, до сих пор не расшифрован. Он написан на несуществующем языке, и растений таких на Земле тоже, кстати, нет. До сих пор кипят споры о происхождении книги, и версии выдвигаются самые разные.

Книга Льюиса Кэрролла "Алиса в стране чудес" запрещена в Китае. Все из-за наличия в ней говорящих животных.

"Лестерский кодекс" за авторством Леонардо да Винчи - одна из самых дорогих в мире книг. Она была продана Биллу Гейтсу на аукционе за фантастическую сумму в 24 миллиона долларов. Любопытен тот факт, что книга написана зеркально, то есть необходимо вооружиться зеркалом, чтобы ее прочесть.

В библиотеке знаменитого Гарварда имеется четыре "уникальные" книги. Их "фишка" в том, что они написаны на пергаменте из человеческой кожи.

Многие знают "Сказки тысячи и одной ночи". Но мало кто в курсе, что в первоначальной версии этих сказок Аладдин был не арабом, а китайцем.

В книгах Шекспира слово "любовь" встречается почти ровно в десять раз чаще, чем слово "ненависть".

В "Путешествии Гулливера" некоторые законы небесной механики, в частности, размеры спутников Марса и особенности их вращения вокруг материнской планеты были описаны за добрую сотню лет до того, как то же самое заявили астрономы. Вот такой таинственный факт.

За все время существования печатного дела во всем мире было издано около двух миллиардов книг.

У "Робинзона Крузо" есть продолжение. В нем описано приключение того же главного героя, который терпит очередное кораблекрушение, в результате чего оказывается вынужден долгие месяцы добираться домой по суше, в частности, по территории России.

Самый плодовитый в мире автор - Барбара Картленд, публиковавшая в среднем по два новых романа в месяц.

Самая популярная книга в мире - Библия. Вторая по популярности - сборник цитат Мао Цзедуна (благодаря популярности в Китае), а третья - Властелин Колец.

Первым литературным романом считается японская "Повесть о Гэндзи", написанная более тысячи лет назад.