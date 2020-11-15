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15 ноября не просите о помощи и не путешествуйте: что можно и нельзя делать в этот день

Новина українською → Воскресенье 15 ноября 2020 06:02
15 ноября не просите о помощи и не путешествуйте: что можно и нельзя делать в этот день Какой праздник 15 ноября (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

15 ноября почитают память святых Акиндина, Пигасия и семи тысяч мучеников

Какой сегодня праздник. 15 ноября православные христиане чествуют святых Акиндина, Пигасия и 7 тысяч мучеников, которые во время царствования Сапора II пострадали за Веру в IV веке в Персии, были подвергнуты мучениям, совершали чудеса своими молитвами и обернули в христианство многих язычников.

В народе праздник получил название Житницы или Акиндинов день, и был приурочен сушению зерна над огнем, переносу работы в дом. На украинских землях издавна в эту дату соблюдали особые правила и обычаи, чтобы не навлечь на себя и близких беду.

Как гласят церковные предания, святые мученики Акиндин, Пигасий, Анемподист, Аффония, Елпидифор и другие стойко сносили все экзекуции, которые велел учинить над ними царь, обвиняя в колдовстве.

Они выдерживали многочасовые удары плетями, силою молитв спаслись от огня от костра, над которым их подвесили, а веревки сами распались, из-за хулы имени Господа царем сделали так, что он онемел. Когда же они из жалости вернули властителю речь, тот приказал воинам обезглавить семь тысяч христиан.

15 ноября не просите о помощи и не путешествуйте: что можно и нельзя делать в этот день

15 ноября христиане чтят память святых Акиндина, Пигасия и 7 тысяч мучеников (фото из открытых источников)

В этот день именины отмечают: Доминика, Константин, Маркиан и Альберт.

Какие традиции в этот праздник

  • Наши предки в Акиндинов день говорили: "Акиндин разжигает овин, Пигасия солнце гасит", что означалось сокращение продолжительности светового дня.
  • Обычно все работы переносили с уже в дом, и выполняли их при свете свечи.
  • В этот день принято было обминать коноплю и лен и готовить их к продаже или прядению.
  • Также верили, что девушки могли узнать своего суженого - если внезапно сильно забилось сердце, значит рядом проходит будущий муж.
  • Люди старались до захода солнца обязательно попросить прощения у всех, с кем были ссоры и кого недавно обидели - иначе конфликт только усилится, и может даже начаться вражда.

Что нельзя делать в этот день

  • Очень дурной приметой считали начало путешествия в эту дату. Верили, что сегодня не стоит отправляться в дальнюю дорогу, а лучше провести время дома с родными, друзьями и близкими.
  • Запрещалось в этот день выяснять отношения и конфликтовать.
  • Также суеверные считали, что сегодня нельзя обращаться за помощью - это может спровоцировать серьезный конфликт и сулило проблемы с достатком в семье.
  • Говорили, что давать деньги в этот день левой рукой и передавать из рук в руки нельзя - иначе у вас могут забрать удачу.

Главные приметы в день святых Акиндина и Пигасия

  • Если сегодня пошел дождь, то вскоре и зима придет;
  • Если в этот день низкий туман, значит зима будет мягкая;
  • Если сегодня ненастная погода, то продержится такая до 30 января;
  • Если в эту дату выпадет много снега - в следующем году будет богатый сенокос;
  • Когда весь день сегодня спит кошка - жди скорые холода.

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