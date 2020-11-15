15 листопада не просіть про допомогу і не подорожуйте: що можна і не можна робити в цей день

15 листопада вшановують пам'ять святих Акиндіна, Пигасія та семи тисяч мучеників

Яке сьогодні свято. 15 листопада православні християни вшановують святих Акиндіна, Пигасія і 7 тисяч мучеників, які під час царювання Сапора II постраждали за Віру в IV столітті в Персії, були піддані катуванням, робили чудеса своїми молитвами та обернули на християнство багатьох язичників.

В народі свято отримало назву Житниці чи Акиндінів день, і було приурочене сушінню зерна над вогнищем, перенесенню роботи в хату. На українських землях здавна в цю дату дотримувалися особливих правил та звичаїв, щоб не накликати на себе і близьких біду.

Як свідчать церковні перекази, святі мученики Акиндін, Пигасій, Анемподист, Аффонія, Елпидіфор та інші стійко зносили усі екзекуції, які наказав вчинити над ними цар, звинувачуючи у чаклунстві.

Вони витримували багатогодинні удари батогами, силою молитов врятувалися від вогню від багаття, над яким їх підвісили, а мотузки самі розпались, через хулу імені Господа царем зробили так, що він онімів. Коли ж вони з жалю повернули володарю мовлення, той наказав воїнам обезголовити сім тисяч християн.

15 листопада християни вшановують пам'ять святих Акиндіна, Пигасія і 7 тисяч мучеників (фото з відкритих джерел)

У цей день іменини відзначають: Домініка, Костянтин, Маркіян та Альберт.

Які традиції в це свято

Наші пращури на Акиндінів день казали: "Акиндін розпалює стодолу, Пигасія сонце гасить", що означалось скорочення тривалості світлового дня.

Зазвичай всі роботи переносили вже в будинок, і виконували їх при світлі свічки.

У цей день прийнято було обминати коноплі та льон і готувати їх до продажу чи прядіння.

Також вірили, що дівчата могли дізнатися про свого судженого - якщо раптово сильно забилося серце, значить поруч проходить майбутній чоловік.

Люди намагалися до заходу сонця обов'язково попросити вибачення у всіх, з ким були сварки й кого нещодавно образили - інакше конфлікт тільки посилиться, і може навіть початися ворожнеча.

Що не можна робити в цей день

Дуже поганою прикметою вважали початок подорожі в цю дату. Вірили, що сьогодні не варто вирушати в далеку дорогу, а краще провести час вдома з рідними, друзями та близькими.

Заборонялося в цей день з'ясовувати стосунки та конфліктувати.

Також забобонні вважали, що сьогодні не можна звертатися по допомогу - це може спровокувати серйозний конфлікт і обіцяло проблеми з достатком в сім'ї.

Казали, що давати гроші в цей день лівою рукою і передавати з рук у руки не можна - інакше у вас можуть забрати удачу.

Головні прикмети у день святих Акиндіна і Пигасія

Якщо сьогодні пішов дощ, то скоро і зима прийде;

Якщо у цей день низький туман, значить зима буде м'яка;

Якщо сьогодні погана погода, то протримається така до 30 січня;

Якщо у цей день випаде багато снігу - наступного року буде багатий сінокіс;

Коли весь день сьогодні спить кішка - чекай на швидкі холоди.

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