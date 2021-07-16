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16 июля - Маков день: что нельзя делать, приметы, у кого именины

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Пятница 16 июля 2021 05:42
16 июля - Маков день: что нельзя делать, приметы, у кого именины На Маков день собирали семена мака (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

16 июля 2021 года отмечается Маков день, или Мокий.

Обо всех приметах и запретах этого дня - читайте ниже в нашем материале.

16 июля отмечается Маков день, или Мокий. Считалось, что этот день несчастливый, поэтому сегодня не стоит начинать никаких дел. На Маков день собирали семена мака и пытались закончить сенокос, ведь впереди были дожди.

Еще одно название праздника 16 июля – Стожары. Именно так славяне называли скопление Плеяды, находившейся в созвездии Тельца. Появление его обещало удачу охотникам, иначе в лес, напротив, не стоило отправляться, потому что добычи не будет. С особым почтением славяне относились к звездам, поскольку считали, что это ангелы зажигают свет в окнах своих домов (не только 16 июля) и смотрят на людей с небес.

В этот день лучше не начинать ничего нового и быть осторожным. Православная церковь также в этот день почитает память святых мучеников Мокия и Марка, пострадавших за веру во Христа в VI веке.

Главные приметы этого дня

  • Гром во время грозы не стихает – непогода будет длительной.
  • Комары и мошки вьются кругами – погода будет ясной в течение всей недели.
  • Собака на Мокия много спит и мало ест – будет плохая погода.

Что нельзя делать в этот день

  • Не начинайте ничего нового в этот день.
  • Будьте осторожны в делах.

День ангела в этот день празднуют– Анатолий, Василий, Иван, Константин, Марк (Марк), Никодим, Александр, Филипп (Филипп).

Напомним, что Украину накрывает плотное пыльное облако из Сахары, для кого оно опасно.

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