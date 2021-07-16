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16 липня - Маків день: що не можна робити, прикмети, у кого іменини

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П'ятниця 16 липня 2021 05:42
16 липня - Маків день: що не можна робити, прикмети, у кого іменини На Маків день збирали насіння маку (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

16 липня 2021 року відзначається Маків день, або Мокій.

Про всі прикмети і заборони цього дня - читайте нижче в нашому матеріалі.

16 липня відзначається Маків день, або Мокій. Вважалося, що цей день нещасливий, тому сьогодні не варто починати ніяких справ. На Маків день збирали насіння маку і намагалися закінчити сінокіс, адже попереду були дощі.

Ще одна назва свята 16 липня – Стожари. Саме так слов'яни називали скупчення Плеяди, що знаходилася в сузір'ї Тельця. Поява його обіцяло удачу мисливцям, інакше в ліс, навпаки, не варто було вирушати, тому що видобутку не буде. З особливою повагою слов'яни ставилися до зірок, оскільки вважали, що це ангели запалюють світло у вікнах своїх будинків (не тільки 16 липня) і дивляться на людей з небес.

У цей день краще не починати нічого нового і бути обережним. Православна церква також в цей день вшановує пам'ять святих мучеників Мокія і Марка, які постраждали за віру в Христа в VI столітті.

Головні прикмети цього дня

  • Грім під час грози не вщухає - негода буде тривалою.
  • Комарі і мошки в'ються колами – погода буде ясною протягом усього тижня.
  • Собака на Мокія багато спить і мало їсть – буде погана погода.

Що не можна робити в цей день

  • Не починайте нічого нового в цей день.
  • Будьте обережні в справах.

День ангела в цей день святкують - Анатолій, Василь, Іван, Костянтин, Марк (Марк), Никодим, Олександр, Філіп (Філіп).

Нагадаємо, що Україну накриває щільна запорошена хмара з Сахари, для кого воно небезпечне.

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