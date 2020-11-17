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17 ноября - несчастливый день: что категорически нельзя делать в эту дату, все приметы

Автор: Styler

17 ноября христиане вспоминали пресвитера Ермея и епископа Мирского Никандра

Какой сегодня праздник. В этот день, 17 ноября в православной церкви почитается память пресвитера Ермея и епископа Мирского Никандра. Кроме того, в народе этот день считается несчастливым. Люди стараются не выходить из дома без особой надобности и не начинать никаких дел. По поверью, именно 17 ноября все духи выходят на свободу и пытаются проникнуть в дом.

Христиане 17 ноября почитают память пресвитера Ермея и епископа Мирского Никандра. Оба мученика, согласно преданию, были учениками святого Тита, который, в свою очередь, был последователем апостола Павла. Никандр и Ермей прославились тем, что активно занимались проповедованием и распространением христианского учения, многих язычников им удалось обратить в свою веру. Однако правители узнали о деятельности Ермея и Никандра, после чего арестовали их и потребовали отречься от своей веры в пользу язычества. На это проповедники ответили отказом, за что были подвергнуты многочисленным мучениям.

На Еремин день не стоит выходить из дома (фото: moscow.sm-news.ru)

В этот день именины у Никандра, Ивана, Степана, Александра, Николая, Ильи, Евгения, Еремы, Порфирия, Симона, Степана.

Главные приметы этого дня

  • Мышей больше, чем обычно – примета, что будет холодная зима.
  • В новолуние снег выпал – скоро он растает.
  • Если в новолуние установилась определенная погода, то она будет держаться до конца месяца.
  • Белые круги вокруг солнца – по приметам, жди снежную бурю.
  • Нужно начертить кресты над дверями и окнами с помощью мела – так нечистая сила в дом не проникнет.
  • Для защиты от злых сил можно насыпать на подоконник немного рябины.
  • Чтобы защититься от духов, можно использовать змеиный выползок (шкурку змеи, которая сбрасывается в процессе линьки), подкову.

Что нельзя делать в этот день

  • Постарайтесь этот день провести дома, не выходите на улицу без причины.
  • Не занимайте ничего соседям, ведь можете отдать счастье.
  • Не начинайте никаких новых дел.
  • Не оставляйте открытыми окна, форточку и двери.
  • Не приглашайте в гости в этот день даже самых близких родственников.
  • Никому не занимайте в этот день деньги.
  • В этот день не заключайте сделки и не знакомьтесь с новыми людьми – все это не принесет пользы.
  • Ни в коем случае нельзя жениться - брак будет несчастливым.

Как мы писали ранее, синоптик рассказал о погоде на День святого Николая.

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