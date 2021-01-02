2 января ничего не одалживайте и не впускайте в дом бедных: строгие запреты в Игнатьев день

Какой сегодня праздник. 2 января православные христиане почитают память священномученика Игнатия Богоносца, ученика Иоанна Богослова. Третий епископ Антиохийский во время гонений императора Траяна на христиан был схвачен и брошен в конце 107 года на растерзание львам на арене в Риме.
Согласно преданиям, Игнатия в детстве носил на руках сам Иисус Христос - поэтому его и называли Богоносцем. Автор ряда раннехристианских текстов I-II веков также обладал даром исцелять больных.
Верующие 2 января также чествуют преподобного Игнатия Печерского - украинского православного святого, архимандрита Киево-Печерского в честь Успения Пресвятой Богородицы монастыря.
Игнатий I тоже прославился как чудотворец, который мог своей молитвой и служением исцелять - больные выздоравливали, когда пробовали просвиру, после проведенной над ней литургией. Мощи святого (умер в 1435 году в возрасте 60 лет) находятся в Дальних пещерах Лавры в Киеве.
В народе сегодняшняя дата получила название день Игната или Игнатьев день, и имела ряд особых правил и традиций. Кроме того, 2 января также называли "яблочным днем", так как в старину было принято очищать в это время яблони от снега и инея, чтобы в следующем году был богатый урожай.
В этот день именины отмечают: Антон, Иван, Игнатий, Даниил, Юрий, Георгий.
2 января православные чтят память преподобного архимандрита Игнатия Печерского (фото: uk.wikipedia.org)
Издавна сложилась традиция в Игнатьев день проводить обряд очищения дома от нечистых сил, а также от голода, несчастий и болезней. Для этого люди совершали с иконой в руках крестный ход вокруг своего жилища.
Кроме того, было принято 2 января делать уборку в доме и выносить мусор за порог.
Верующие приходили в церкви на службы, а в храмах проходили молебны на охрану дома.
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