2 января ничего не одалживайте и не впускайте в дом бедных: строгие запреты в Игнатьев день

Какой сегодня праздник. 2 января православные христиане почитают память священномученика Игнатия Богоносца, ученика Иоанна Богослова. Третий епископ Антиохийский во время гонений императора Траяна на христиан был схвачен и брошен в конце 107 года на растерзание львам на арене в Риме.

Согласно преданиям, Игнатия в детстве носил на руках сам Иисус Христос - поэтому его и называли Богоносцем. Автор ряда раннехристианских текстов I-II веков также обладал даром исцелять больных.

Верующие 2 января также чествуют преподобного Игнатия Печерского - украинского православного святого, архимандрита Киево-Печерского в честь Успения Пресвятой Богородицы монастыря.

Игнатий I тоже прославился как чудотворец, который мог своей молитвой и служением исцелять - больные выздоравливали, когда пробовали просвиру, после проведенной над ней литургией. Мощи святого (умер в 1435 году в возрасте 60 лет) находятся в Дальних пещерах Лавры в Киеве.

В народе сегодняшняя дата получила название день Игната или Игнатьев день, и имела ряд особых правил и традиций. Кроме того, 2 января также называли "яблочным днем", так как в старину было принято очищать в это время яблони от снега и инея, чтобы в следующем году был богатый урожай.

В этот день именины отмечают: Антон, Иван, Игнатий, Даниил, Юрий, Георгий.

2 января православные чтят память преподобного архимандрита Игнатия Печерского (фото: uk.wikipedia.org)

Традиции этого дня

Издавна сложилась традиция в Игнатьев день проводить обряд очищения дома от нечистых сил, а также от голода, несчастий и болезней. Для этого люди совершали с иконой в руках крестный ход вокруг своего жилища.

Кроме того, было принято 2 января делать уборку в доме и выносить мусор за порог.

Верующие приходили в церкви на службы, а в храмах проходили молебны на охрану дома.

Что нельзя делать в Игнатьев день

Один из важнейших запретов в этот день касался гостей. Считалось, что на Игнатия в свой дом нельзя впускать старых, немощных и бедных людей, которые якобы могли принести с собой болезни и бедность.

Также считалось плохой приметой в этот день что-либо занимать другим, в том числе и соседям. Суеверные верили, что так можно вместе с деньгами или предметом отдать свое счастье.

Битую посуду 2 января нельзя оставлять в доме.

Главные приметы в день Игната

Погода на Игната показывала, каким будет август: если 2 января слякоть и вьюга, то он будет холодным и дождливым, а если ясно и мороз, значит будет жарко и солнечно в последний месяц лета;.

Если в этот день иней на деревьях, то будет ясная погода;

Если на небе видны звезды - богатый урожай будет весь год;

Если сегодня громко щебечут синицы - жди затяжные холода.

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