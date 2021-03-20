Сегодня - день весеннего равноденствия: что нужно обязательно сделать
20 марта православные христиане чтят память великомученика Василия, которого в народе еще называют "Капельником".
В чем особенность сегодняшнего дня, что можно и что нельзя делать, народные приметы 20 марта - читайте ниже в нашем материале.
В этот день православные христиане поклонялись чудодейственной иконе "Споручница грешных". Ей молились об избавлении от недугов. Раньше на Василия-Капельника начинались долгожданные оттепели, текли ручьи. Кроме того, 20 марта - день весеннего равноденствия - энергетически очень сильный день.
Что можно и нужно сделать в этот день
- 20 марта можно совершать покупки - они будут удачными и прослужат долго.
- Если в этот день одинокому человеку помолиться, скоро он обретет свою вторую половинку.
- Нужно загадать в этот день желание - оно обязательно сбудется.
- Этот день нужно провести радостно и весело - считалось, что это к счастливой жизни.
Что нельзя делать 20 марта
- Нельзя думать о плохом - иначе это может сбыться.
- Сегодня нельзя категорически ссориться в семье.
- Нельзя 20 марта находиться в неубранном доме.
Народные приметы на день весеннего равноденствия
- Если с крыш капает вода - год будет плодородным.
- К вечеру похолодало - к заморозкам.
- Если сегодня будет мороз, то это еще к 40 морозам.
- Сегодня можно легко привлечь девушку, которая нравится.
- Сны, приснившиеся в ночь на 20 марта, обязательно сбудутся через три года.
Именины сегодня кроме Василия отмечают также: Анна, Антонина, Евгений, Евдокия, Екатерина, Емельян, Ксения, Мария, Надежда, Николай, Павел.
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