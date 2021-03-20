ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Сегодня - день весеннего равноденствия: что нужно обязательно сделать

Новина українською → Суббота 20 марта 2021 05:58
Сегодня - день весеннего равноденствия: что нужно обязательно сделать Православные чтят память великомученика Василия (коллаж РБК-Украина)
Автор: Lite

20 марта православные христиане чтят память великомученика Василия, которого в народе еще называют "Капельником".

В чем особенность сегодняшнего дня, что можно и что нельзя делать, народные приметы 20 марта - читайте ниже в нашем материале.

В этот день православные христиане поклонялись чудодейственной иконе "Споручница грешных". Ей молились об избавлении от недугов. Раньше на Василия-Капельника начинались долгожданные оттепели, текли ручьи. Кроме того, 20 марта - день весеннего равноденствия - энергетически очень сильный день.

Что можно и нужно сделать в этот день

  • 20 марта можно совершать покупки - они будут удачными и прослужат долго.
  • Если в этот день одинокому человеку помолиться, скоро он обретет свою вторую половинку.
  • Нужно загадать в этот день желание - оно обязательно сбудется.
  • Этот день нужно провести радостно и весело - считалось, что это к счастливой жизни.

Что нельзя делать 20 марта

  • Нельзя думать о плохом - иначе это может сбыться.
  • Сегодня нельзя категорически ссориться в семье.
  • Нельзя 20 марта находиться в неубранном доме.

Народные приметы на день весеннего равноденствия

  • Если с крыш капает вода - год будет плодородным.
  • К вечеру похолодало - к заморозкам.
  • Если сегодня будет мороз, то это еще к 40 морозам.
  • Сегодня можно легко привлечь девушку, которая нравится.
  • Сны, приснившиеся в ночь на 20 марта, обязательно сбудутся через три года.

Именины сегодня кроме Василия отмечают также: Анна, Антонина, Евгений, Евдокия, Екатерина, Емельян, Ксения, Мария, Надежда, Николай, Павел.

Ранее появился календарь выходных, рабочих и праздничных дней на апрель 2021, и месяц будет уникальным.

Также мы писали, какие вещи ни в коем случае нельзя выбрасывать из дома.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Стиль жизни Праздники
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Поезд УЗ уехал раньше графика. Толпа людей осталась на перроне
Поезд УЗ уехал раньше графика. Толпа людей осталась на перроне