Сьогодні - день весняного рівнодення: що потрібно обов'язково зробити
20 березня православні християни вшановують пам'ять великомученика Василя, якого в народі ще називають "Капельником".
У чому особливість сьогоднішнього дня, що можна і що не можна робити, народні прикмети 20 березня - читайте нижче в нашому матеріалі.
В цей день православні християни поклонялися чудодійній іконі "Споручниця грішних". Їй молилися про порятунок від недуг. Раніше на Василя-Капельника починалися довгоочікувані відлиги, текли струмки. Крім того, 20 березня - день весняного рівнодення - енергетично дуже сильний день.
Що можна і потрібно зробити в цей день
- 20 березня можна здійснювати покупки - вони будуть вдалими і прослужать довго.
- Якщо у цей день самотній людині помолитися, скоро вона знайде свою другу половинку.
- Потрібно загадати в цей день бажання - воно обов'язково збудеться.
- Цей день потрібно провести радісно і весело - вважалося, що це до щасливого життя.
Що не можна робити 20 березня
- Не можна думати про погане - інакше це може збутися.
- Сьогодні категорично не можна сваритися в сім'ї.
- Не можна 20 березня перебувати в неприбраному будинку.
Народні прикмети на день весняного рівнодення
- Якщо з дахів капає вода - рік буде родючим.
- До вечора похолодало - до заморозків.
- Якщо сьогодні буде мороз, то це ще до 40 морозів.
- Сьогодні можна легко залучити дівчину, яка подобається.
- Сни, зі сну в ніч на 20 березня, обов'язково збудуться через три роки.
Іменини сьогодні крім Василя відзначають також: Анна, Антоніна, Євген, Євдокія, Катерина, Омелян, Ксенія, Марія, Надія, Микола, Павло.
Раніше з'явився календар вихідних, робочих та святкових днів на квітень 2021, і місяць буде унікальним.
Також ми писали, які речі ні в якому разі не можна викидати з будинку.