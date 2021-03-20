Сьогодні - день весняного рівнодення: що потрібно обов'язково зробити

20 березня православні християни вшановують пам'ять великомученика Василя, якого в народі ще називають "Капельником".

У чому особливість сьогоднішнього дня, що можна і що не можна робити, народні прикмети 20 березня - читайте нижче в нашому матеріалі.

В цей день православні християни поклонялися чудодійній іконі "Споручниця грішних". Їй молилися про порятунок від недуг. Раніше на Василя-Капельника починалися довгоочікувані відлиги, текли струмки. Крім того, 20 березня - день весняного рівнодення - енергетично дуже сильний день.

Що можна і потрібно зробити в цей день

20 березня можна здійснювати покупки - вони будуть вдалими і прослужать довго.

Якщо у цей день самотній людині помолитися, скоро вона знайде свою другу половинку.

Потрібно загадати в цей день бажання - воно обов'язково збудеться.

Цей день потрібно провести радісно і весело - вважалося, що це до щасливого життя.

Що не можна робити 20 березня

Не можна думати про погане - інакше це може збутися.

Сьогодні категорично не можна сваритися в сім'ї.

Не можна 20 березня перебувати в неприбраному будинку.

Народні прикмети на день весняного рівнодення

Якщо з дахів капає вода - рік буде родючим.

До вечора похолодало - до заморозків.

Якщо сьогодні буде мороз, то це ще до 40 морозів.

Сьогодні можна легко залучити дівчину, яка подобається.

Сни, зі сну в ніч на 20 березня, обов'язково збудуться через три роки.

Іменини сьогодні крім Василя відзначають також: Анна, Антоніна, Євген, Євдокія, Катерина, Омелян, Ксенія, Марія, Надія, Микола, Павло.