22 декабря - день святой Анны: что категорически нельзя делать в эту дату, а что нужно совершить

22 декабря все православные чтят память святой Анны. Она считается покровительницей женщин, материнства и детей. Святой принято возносить молитвы в первую очередь о детях. Бездетные просят для себя познать родительское счастье, беременные о легких родах, мамы молятся за здоровье и счастье своих малышей.

На Руси традиционно в этот день праздновали День первой каши. В каждом доме на Якова готовили кашу со свежим растительным маслом, а кто был зажиточный - со свиным или бараньим салом. С кашей из крупы пекли пироги, которыми угощали гостей. Наши предки верили, что именно каша в этот день придаст силы на весь год.

Традиции и запреты этого дня

В этот день женщины могут себе позволить расслабиться и отдохнуть. Впереди будет много времени для уборки и подготовки к грядущим праздниками.

Также женщинам, особенного беременным, нельзя 22 декабря заниматься рукоделием.

Запрещены ссоры, ругань и строгое наказание последует для тех, кто умышленного совершает дурные поступки.

Приметы на 22 октября говорят, что это очень сильный и светлый день, когда можно привлечь благополучие и здоровье в свою жизнь.

Главные приметы 22 декабря

Снег падает на талую землю – людям трудно жить будет (урожай будет в следующем году плохим), а на мерзлую – легче.

Текло и замерзло, с крыш сосульки свисают – осень протянется долго.

Пока иголки с лиственницы не осыплются – снега не будет, а если он и выпадет, то все равно растает.

Если на луковицах много одежки – быть зиме холодной.

Первые и последние холода опасны.

Первый снег не обещает скорой зимы.

Пока лист с вишневых деревьев не опал, сколько бы снегу ни выпало – зима не наступит, оттепель ее сгонит.

После осенней гололедицы жди дождя.

Стужа да нужа (нужда) – нет их хуже.

Именинники этого дня – Анна (Анна), Софрон, Степан (Стефан).

Как мы ранее писали, на новогодние праздники украинцев ждут три длинных уик-энда.