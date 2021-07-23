23 июля не ходите к водоемам и не стригите волосы: что можно и нельзя делать в этот день

Праздник в народе прижился под названием Антоний Громоносец, так как на эту дату обычно приходились сильные грозы, и по ним предсказывали урожай.

Как гласят предания, преподобный Антоний (в миру - Антип) родом из Любеча под Черниговом отправился на гору Афон, где принял постриг, прожил несколько лет. После явления игумену его монастыря во сне Богородицы последовал ее указанию и вернулся на родину, чтобы способствовать развитию христианства и монашества.

Святой, как говорили, обладал даром предсказания и целительства. К нему сходились подвижники и ученики, приходил великий князь Изяслав. По благословению Антония на монастырской горе построили деревянную церковь, которая позже превратилась в Киево-Печерский монастырь. Киевская Лавра стала святыней православной церкви, и уже около тысячи лет является местом поклонения паломников.

23 июля именины отмечают: Александр, Антон, Даниил, Петр, Георгий, Степан, Роман, Леонтий.

Народные традиции этого дня

Издавна бытовал обычай в эту дату собирать ряску в корзины, а потом брать ее вилами и кормить ею домашнюю птицу.

Кроме того, ряску использовали в качестве удобрения.

Что нельзя делать 23 июля

Запрещалось ходить к водоемам, так как суеверные считали, что в этот день русалки могут заманить человека к себе, или затащить на дно.

Также считалось очень дурной приметой ходить в этот день в грязной одежде и самому быть неумытым и грязным.

Под запретом 23 июля было стричь волосы - для этого выбирали другую дату, иначе можно было лишиться достатка.

Ссоры и ругань в этот день тоже не сулили ничего хорошего, а нарушителям могли принести затяжные конфликты и болезни.

Главные приметы этого дня