23 липня не ходіть до водойм і не стрижіть волосся: що можна і не можна робити в цей день

Свято в народі прижилося під назвою Антоній Громоносець, оскільки на цю дату зазвичай припадали сильні грози, і по них передбачали урожай.

Як свідчать перекази, преподобний Антоній (в миру - Антип) родом з Любеча під Черніговом відправився на гору Афон, де прийняв постриг, прожив кілька років. Після явлення ігумену його монастиря уві сні Богородиці дослухався її вказівки та повернувся на батьківщину, щоб сприяти розвитку християнства і чернецтва.

Святий, як говорили, володів даром передбачення і цілительства. До нього сходилися подвижники й учні, приходив великий князь Ізяслав. З благословення Антонія на монастирській горі побудували дерев'яну церкву, яка пізніше перетворилася на Києво-Печерський монастир. Київська Лавра стала святинею православної церкви, й уже близько тисячі років є місцем поклоніння паломників.

23 липня іменини відзначають: Олександр, Антон, Данило, Петро, Георгій, Степан, Роман, Леонтій.

Народні традиції цього дня

З давніх-давен побутував звичай в цю дату збирати ряску в кошики, а потім брати її вилами та годувати нею домашню птицю.

Крім того, ряску використовували в якості добрива.

Що не можна робити 23 липня

Заборонялося ходити до водойм, оскільки забобонні вважали, що в цей день русалки можуть заманити людину до себе, або затягнути на дно.

Також вважалося дуже поганою прикметою ходити в цей день в брудному одязі та й самому бути невмитим і брудним.

Під забороною 23 липня було стригти волосся - для цього вибирали іншу дату, інакше можна було позбутися достатку.

Сварки і лайка в цей день теж не обіцяли нічого хорошого, а порушникам могли принести затяжні конфлікти та хвороби.

Головні прикмети цього дня