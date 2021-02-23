Не 23 февраля: когда нужно поздравлять защитников в Украине на самом деле

В Украине это принципиально новый государственный праздник – День защитника Украины, призванный заменить прежний День защитника Отечества, который отмечался 23-го февраля.

Почему выбор пал именно на эту дату и чем не угодила предыдущая? Поиск замены для Дня советской армии и военно-морского флота был долог и непрост. 6 декабря 1993 года был учрежден День Вооруженных Сил Украины. Этот день до сих пор остается рабочим днем. Выбор даты определило принятие закона о Вооруженных силах двумя годами ранее - 6 декабря 1991-го.

День Вооруженных Сил отмечался торжественными церемониями, собраниями, вручениями государственных наград, праздничными концертами, поздравлениями президента и фейерверками в городах-героях. Тем не менее, праздник так и не стал абсолютно "народным", оставаясь узкопрофессиональным. Тянувшаяся с советских времен традиция поздравлять мужчин 23 февраля победила. Поэтому в 1999-м году второй президент Украины Леонид Кучма учредил своим указом празднование 23-го февраля Дня защитника Отечества.

В 2014-м году стремительно начала набирать обороты тотальная декоммунизация и идея наполнения всего и вся национальным колоритом. 24 августа 2014 года президент Петр Порошенко заявил, что День защитника Отечества больше не будет отмечаться 23-го февраля. В марте 2015-го Верховная Рада приняла решение сделать 14-е октября нерабочим днем.

Именно эту дату выбрали в связи с тем, что на этот день выпадают еще три знаменательных события, непосредственно связанных с нововведением в официальном праздничном календаре: это православный праздник Покрова Пресвятой Богородицы, День украинского казачества и день основания Украинской повстанческой армии.