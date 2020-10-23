23 октября не начинайте новых дел: что можно, а что запрещено делать в этот день

В этот день почитают память великомучеников Евлампия и Евлампии (коллаж РБК-Украина)

На Евлампия обычно уменьшался день

Какой сегодня праздник. В эту дату христиане чествуют память великомученников Евлампия и Евлампии. Они были братом и сестрой и умерли в 303 году от рук гонителей.

Прочитав указ императора Максимиана (284–305) об осуждении каждого христианина на смертную казнь, Евлампий возмутился, что император вместо борьбы с врагами страны вооружается против своих подданных. Юношу повели на суд и требовали, чтобы он отрекся от Бога. За отказ Евлампия вначале истязали железными орудиями, а затем положили на раскаленный железный одр. Внезапно страдалец изъявил желание посетить языческий храм. Судьи обрадовались, полагая, что сломили дух юного христианина. В капище Марса святой воскликнул: "Именем Господа Иисуса Христа повелеваю тебе, идол немой и бездушный, пади на землю и обратись в прах!".

Идол с грохотом рухнул на землю. Народ возгласил: "Един Бог христианский, великий и сильный!" Святой снова был взят на мучения. В это время сестра страдальца Евлампия явилась пред судьями и объявила, что она тоже христианка. Евлампий ободрял сестру: "Не убойся, сестра, убивающих тело, души же не могущих убить". После пыток мучеников бросили в раскаленную печь, но Господь и от огня сохранил их. Известно, что брата обезглавили, а сестра скончалась от мук.

Евлампий и Евлампия (фото из открытых источников)

На Евлампия день значительно уменьшается. Наши предки говорили: "Евлампий лучину отщепляет, огонь раздувает и потемки освещает".

Обычно в этот день расщепляли поленья на лучину. Лучины устанавливали в специальные светильники под углом 10-15 градусов. Приспособление для укрепления горящей лучины получило название светец.

Обычно по погоде этого дня определяли, какой будет зима.

Главные приметы на Евлампия

Если на Евлампия слякоть и грязь, то снег не выпадет до самой Казанской (4 ноября).

Если в этот день мороз не ударил, то зима не наступит в ближайшие четыре недели.

Если на протяжении дня западная часть неба чистая, то дождя не жди.

Листья на иве начали снизу желтеть и облетать – зима будет ранняя.

Ветер с востока или севера – к похолоданию.

Что нельзя делать в этот день

В этот день нельзя сочетаться браком - он считается несчастливым.

Нельзя начинать новые дела - будет неудача.

Не делайте важные покупки - вещи будут недолговечны.

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