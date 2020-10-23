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23 жовтня не починайте нових справ: що можна, а що заборонено робити в цей день

Новость на русском → П'ятниця 23 жовтня 2020 06:00
23 жовтня не починайте нових справ: що можна, а що заборонено робити в цей день У цей день вшановують пам'ять великомучеників Євлампія і Євлампії (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

На Євлампія зазвичай зменшувався день

Яке сьогодні свято. У цей день християни вшановують пам'ять великомучеників Євлампія і Євлампії. Вони були братом і сестрою і померли в 303 році від рук гонителів.

Прочитавши указ імператора Максиміана (284-305) про засудження кожного християнина на смертну кару, Євлампій обурився, що імператор замість боротьби з ворогами країни озброюється проти своїх підданих. Юнака повели на суд і вимагали, щоб він відрікся від Бога. За відмову Євлампія спочатку катували залізними знаряддями, а потім поклали на розпечений залізний одр. Раптово страждалець виявив бажання відвідати язичницький храм. Судді зраділи, думаючи, що зломили дух юного християнина. В капище Марса святий вигукнув: "Іменем Господа Ісуса Христа наказую тобі, ідол німий і бездушний, впади на землю і звернися в прах!".

Ідол з гуркотом звалився на землю. Народ проголосив: "Єдиний Бог християнський, великий і сильний!" Святий знову був узятий на муки. В цей час сестра страждальця Євлампія з'явилася перед суддями і оголосила, що вона теж християнка. Євлампій підбадьорював сестру: "Не бійся, сестро, вбивають тіло, душу ж убити не можуть". Після тортур мучеників кинули в розжарену піч, але Господь зберіг їх від вогню. Відомо, що брата обезголовили, а сестра померла від мук.

23 жовтня не починайте нових справ: що можна, а що заборонено робити в цей день

Євлампій і Євлампія (фото з відкритих джерел)

На Євлампія день значно зменшується. Наші пращури говорили: "Євлампій скіпу відщеплює, вогонь роздуває і потемки висвітлює".

Зазвичай у цей день розщеплювали поліна на скіпу. Скіпки встановлювали спеціальні світильники під кутом 10-15 градусів. Пристосування для зміцнення палаючої скіпи отримало назву светець.

Зазвичай по погоді цього дня визначали, якою буде зима.

Головні прикмети на Євлампія

  • Якщо на Євлампія сльота і бруд, то сніг не випаде до самої Казанської (4 листопада).
  • Якщо у цей день мороз не вдарив, то зима не настане в найближчі чотири тижні.
  • Якщо протягом дня західна частина неба чиста, то дощу не чекай.
  • Листя на вербі почали знизу жовтіти і облітати – зима буде рання.
  • Вітер зі сходу чи півночі – до похолодання.

Що не можна робити в цей день

  • В цей день не можна одружуватись - він вважається нещасливим.
  • Не можна починати нові справи - буде невдача.
  • Не робіть важливі покупки - речі будуть недовговічні.

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