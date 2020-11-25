25 ноября - день для добрых дел: что можно, а что нельзя делать в эту дату

25 ноября православная церковь почитает память патриарха Иоанна Милостивого
Какой сегодня праздник. В этот день верующие чтят память патриарха Иоанна Милостивого, который жил в Александрии в VI-VII веках. С его фигурой связывают окончание свадебного периода: следующие браки заключались уже после окончанием зимы – на Масленицу. Иоанн Милостивый по воле родителей вступил в брак и имел детей. После смерти жены и своих детей Иоанн стал монахом.
Иоанн Милостивый целью своей жизни видел милостыню и благодеяния нуждающимся. В начале своего служения, он приказал пересчитать всех бедных и убогих, которые были в Александрии. Их оказалось более семи тысяч человек. Всем несчастным святитель давал ежедневное бесплатное кормление.
Именинники этого дня – Борис, Владимир, Даниил, Дмитрий, Елизавета, Константин, Лев, Матвей, Николай, Федор.
Делайте в этот день добрые дела. Считается, что это обязательно зачтется умершим родственникам и улучшит их судьбу на том свете.
Делайте покупки с друзьями или родными. Покупки, сделанные в этот день, будут удачными и долго прослужат.
Родителям надо молиться за своих детей, которые часто зимой болеют. Молитвы Иоанна Милостивого уберегут детей от заболеваний.
Прислушайтесь к советам, которые будут давать вам именно в этот день. Они помогут вам в будущем.
Как мы ранее писали, в декабре украинцы будут отдыхать определенное количество дней.