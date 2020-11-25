25 ноября - день для добрых дел: что можно, а что нельзя делать в эту дату

Какой сегодня праздник. В этот день верующие чтят память патриарха Иоанна Милостивого, который жил в Александрии в VI-VII веках. С его фигурой связывают окончание свадебного периода: следующие браки заключались уже после окончанием зимы – на Масленицу. Иоанн Милостивый по воле родителей вступил в брак и имел детей. После смерти жены и своих детей Иоанн стал монахом.

Иоанн Милостивый целью своей жизни видел милостыню и благодеяния нуждающимся. В начале своего служения, он приказал пересчитать всех бедных и убогих, которые были в Александрии. Их оказалось более семи тысяч человек. Всем несчастным святитель давал ежедневное бесплатное кормление.

Именинники этого дня – Борис, Владимир, Даниил, Дмитрий, Елизавета, Константин, Лев, Матвей, Николай, Федор.

Народные приметы в этот день

Если к 25 ноября еще не похолодало – весна будет ранней.

Если в этот день рождается человек, то он будет защитником слабых и обездоленных, может работать судьей или врачом.

Утром наблюдается туман – вечером будут заморозки.

Облака плывут против ветра – ждите в ближайшее время снегопада.

Если 25 ноября выпал снег – значит он пролежит до весны, а сама весна будет поздней.

Что можно делать в этот день

Делайте в этот день добрые дела. Считается, что это обязательно зачтется умершим родственникам и улучшит их судьбу на том свете.

Делайте покупки с друзьями или родными. Покупки, сделанные в этот день, будут удачными и долго прослужат.

Родителям надо молиться за своих детей, которые часто зимой болеют. Молитвы Иоанна Милостивого уберегут детей от заболеваний.

Прислушайтесь к советам, которые будут давать вам именно в этот день. Они помогут вам в будущем.

Что нельзя делать в этот день

Не стоит покупать обувь, так как это может привести к неудачам в личной жизни.

Если вам нужно отправиться в дальний путь, то лучше сделайте это на следующий день.

Старайтесь не ссориться друг с другом. Будьте терпимы и добры.

Как мы ранее писали, в декабре украинцы будут отдыхать определенное количество дней.