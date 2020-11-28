28 ноября - благостный и светлый день: что можно и нельзя делать, все приметы

С этого дня начинается Рождественский пост

Какой сегодня праздник. 28 ноября православная церковь почитает память мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива Едесских, преподобного Паисия Величковского, священномучеников Николая Щербакова, Петра Конардова, Никиты Алмазова, мученика Григория Долинина, мученика Димитрия, мучеников Елпидия, Маркелла и Евстохия, а также церковь совершает празднование в честь Купятицкой иконы Божией Матери.

Наши предки верили, что святой Гурий способен разогнать всю нечисть, которая стремится скрыться в земле, боясь морозов и зимы, до Святок. Также считалось, что если попросить у Гурия излечения от болезней, особенно от зубной боли, то недуг скоро пройдет.

Святой Гурий мог разогнать всю нечисть (фото: tatmitropolia.ru)

В этот день начинается Рождественский пост, который продлится до 6 января. Он будет идти 40 дней и не считается очень строгим. По традиции, в этот период стоит ограничить себя в разных удовольствиях, а также в развлечениях.

В этот день именины у Авива, Григория, Гурия, Дмитрия, Евстохия, Елпидия, Кинтиона, Маркелла, Никиты, Николая, Паисия, Петра, Самона, Стефана, Филиппа, Фомы.

Приметы этого дня:

Если 28 ноября выпадет снег, он пролежит до весны.

Сильный ветер предвещает беспокойную погоду до Николая (19 декабря).

Если лошади громко ржут — хороший знак.

Мрачная, но теплая погода предвещает ненастный май.

Мороз 28 ноября — исчезнет нечистая сила.

Если сходить и покупаться в бане в этот день, будешь здоровым весь год.

Что нельзя делать в этот день

Не стоит сплетничать, сквернословить и распускать неправдивые слухи о людях.

Нельзя убирать дом вечером, чтобы не встретить Рождество с нечистью.

Не отказывайте в милостыне, чтобы деньги не покинули ваш дом.

Не уходите на охоту или рыбалку, чтобы не навлечь на себя несчастья.

Сегодня под запретом мясо, рыба, алкоголь.

Как мы ранее писали, КГГА призывает воздержаться от новогодних утренников в школах и садиках.