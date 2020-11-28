28 листопада - милостивий і світлий день: що можна і не можна робити, всі прикмети

У народі цей день називається Паісьїв день (колаж РБК-Україна)

З цього дня починається Різдвяний піст

Яке сьогодні свято. 28 листопада православна церква вшановує пам'ять мучеників і сповідників Гурія, Самона і Авіва Едесських, преподобного Паїсія Величковського, священномучеників Миколи Щербакова, Петра Конардова, Микити Алмазова, мученика Григорія Долініна, мученика Димитрія, мучеників Елпидия, Маркелла і Евстохия, а також церква здійснює святкування на честь Купятицкой ікони Божої Матері

Наші предки вірили, що святий Гурій здатний розігнати всю нечисть, яка прагне сховатися в землі, боячись морозів і зими, до Святок. Також вважалося, що якщо попросити у Гурія лікування від хвороб, особливо від зубного болю, то недуга скоро пройде.

Святої Гурій міг розігнати всю нечисть (фото: tatmitropolia.ru)

У цей день починається Різдвяний піст, який триватиме до 6 січня. Він триватиме 40 днів і не вважається дуже суворим. За традицією, в цей період варто обмежити себе в різних задоволеннях, а також у розвагах.

У цей день іменини у Авіва, Григорія, Гурія, Дмитра, Микити, Миколи, Паїсія, Петра, Самона, Стефана, Пилипа, Фоми.

Прикмети цього дня:

Якщо 28 листопада випаде сніг, він пролежить до весни.

Сильний вітер віщує неспокійну погоду до Миколая (19 грудня).

Якщо коні голосно іржуть — хороший знак.

Похмура, але тепла погода віщує негоду травень.

Мороз 28 листопада — зникне нечиста сила.

Якщо сходити і купуватися в лазні в цей день, будеш здоровим весь рік.

Що не можна робити в цей день

Не варто брехати, лихословити і розпускати неправдиві чутки про людей.

Не можна прибирати будинок ввечері, щоб не зустріти Різдво з нечистю.

Не відмовляйте в милостині, щоб гроші не покинули ваш будинок.

Не йдіть на полювання чи риболовлю, щоб не накликати на себе нещастя.

Сьогодні під забороною м'ясо, риба, алкоголь.

Як ми раніше писали, КМДА закликає утриматися від новорічних свят в школах і садочках.