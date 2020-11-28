28 листопада - милостивий і світлий день: що можна і не можна робити, всі прикмети
З цього дня починається Різдвяний піст
Яке сьогодні свято. 28 листопада православна церква вшановує пам'ять мучеників і сповідників Гурія, Самона і Авіва Едесських, преподобного Паїсія Величковського, священномучеників Миколи Щербакова, Петра Конардова, Микити Алмазова, мученика Григорія Долініна, мученика Димитрія, мучеників Елпидия, Маркелла і Евстохия, а також церква здійснює святкування на честь Купятицкой ікони Божої Матері
Наші предки вірили, що святий Гурій здатний розігнати всю нечисть, яка прагне сховатися в землі, боячись морозів і зими, до Святок. Також вважалося, що якщо попросити у Гурія лікування від хвороб, особливо від зубного болю, то недуга скоро пройде.
Святої Гурій міг розігнати всю нечисть (фото: tatmitropolia.ru)
У цей день починається Різдвяний піст, який триватиме до 6 січня. Він триватиме 40 днів і не вважається дуже суворим. За традицією, в цей період варто обмежити себе в різних задоволеннях, а також у розвагах.
У цей день іменини у Авіва, Григорія, Гурія, Дмитра, Микити, Миколи, Паїсія, Петра, Самона, Стефана, Пилипа, Фоми.
Прикмети цього дня:
- Якщо 28 листопада випаде сніг, він пролежить до весни.
- Сильний вітер віщує неспокійну погоду до Миколая (19 грудня).
- Якщо коні голосно іржуть — хороший знак.
- Похмура, але тепла погода віщує негоду травень.
- Мороз 28 листопада — зникне нечиста сила.
- Якщо сходити і купуватися в лазні в цей день, будеш здоровим весь рік.
Що не можна робити в цей день
- Не варто брехати, лихословити і розпускати неправдиві чутки про людей.
- Не можна прибирати будинок ввечері, щоб не зустріти Різдво з нечистю.
- Не відмовляйте в милостині, щоб гроші не покинули ваш будинок.
- Не йдіть на полювання чи риболовлю, щоб не накликати на себе нещастя.
- Сьогодні під забороною м'ясо, риба, алкоголь.
Як ми раніше писали, КМДА закликає утриматися від новорічних свят в школах і садочках.