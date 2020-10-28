28 октября нельзя ругаться и делать ремонт: все запреты и традиции этого дня

В этот день верующие чтят память Ефимия Солунского

Какой сегодня праздник. В этот день, 28 октября православные христиане чтят память святого Ефимия Солунского. Про этот праздник на Руси было принято говорить: "Ефимий морозом корни трав и деревьев с землей смыкает, всякое насекомое жухлой травой укрывает, на природу сон навевает". В эту дату люди чувствовали, что приближаются зимние холода, а животные постепенно готовились к зимней спячке.

Ефимий родился в христианской семье, по настоянию родителей рано женился, но уже в 18-летнем возрасте, оставив жену и дочь, принял постриг в монастыре на горе Олимп. Спустя некоторое время Евфимий стал схимником, ушел в Афон и поселился там вместе с отшельником Иосифом, с которым соревновался в умерщвлении плоти. Когда молва о его подвижничестве стала распространяться, и к святому потянулись паломники, он укрылся от людей на острове.

Самой главной традицией этого праздника считалось трепание льна. В теплых районах мужчины убирали в омшаники последние ульи.

Приближались зимние морозы, и вместе с этим просыпались злые духи и другая нежить. К примеру – кикиморы. Согласно давним поверьям, с праздника Ефимий Осенний они начинали мешать женщинам в их делах по хозяйству – могли спутать клубки пряжи, разорвать какую-то ткань, или побить горшки.

В этот день очень не рекомендуется выяснять отношения и ссориться. Не стоит лениться, отложите ремонт на потом. По народным поверьям считается, что вещи, которые подверглись реставрации, быстро выйдут из строя. Также починка чего-либо может нанести травму.

В эту дату нельзя ругаться и злословить - это принесет неудачу.

Приметы этого дня

Лен сушат, мнут, треплют, получают куделю - во всю неделю.

Начали трепать лен, так над ним не стоять.

На Ефима убирают пчел.

Небо вечером чистое, но около луны видны большие круги - будет мороз, а если эти круги красноватые и расплывчатые - возможны снегопад и ветер.

Если солнце всходит, а над ним облако - хорошей погоды не жди.

Если поздней осенью появились комары - будет зима мягкой.

Хорошая погода сохранится, если у неба ясный, чисто-голубой цвет.

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