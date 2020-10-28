28 жовтня не можна лаятися і робити ремонт: всі заборони і традиції цього дня

В цей день віруючі вшановують пам'ять Єфімія Солунського

Яке сьогодні свято. У цей день, 28 жовтня православні християни вшановують пам'ять святого Єфимія Солунського. Про це свято на Русі було прийнято говорити: "Єфимій морозом коріння трав і дерев з землею змикає, всяку комаху пожухлою травою вкриває, на природу сон навіває". В цю дату люди відчували, що наближаються зимові холоди, а тварини поступово готувалися до зимової сплячки.

Єфимій народився в християнській сім'ї, за наполяганням батьків рано одружився, але вже у 18-річному віці, залишивши дружину і дочку, прийняв постриг у монастирі на горі Олімп. Через деякий час Єфимій став схимником, пішов на Афон і оселився там разом з ченцем Йосипом, з яким змагався в умертвінні плоті. Коли чутка про його подвижництво стала поширюватися, і до святого потягнулися паломники, він сховався від людей на острові.

Найголовнішою традицією цього свята вважалося тіпання льону. У теплих районах чоловіки прибирали в омшаники останні вулики.

Наближалися зимові морози, і разом з цим прокидалися злі духи і інша нечисть. Приміром – потвори. Згідно з давніми повір'ями, зі свята Єфимій Осінній вони починали заважати жінкам в їх справах по господарству – могли сплутати клубки пряжі, розірвати якусь тканину, або побити горщики.

У цей день не варто з'ясовувати стосунки і сваритися. Не варто лінуватися, відкладіть ремонт. За народним повір'ям вважається, що речі, які зазнали реставрації, швидко вийдуть з ладу. Також лагодження чого-небудь може нанести травму.

В цю дату не можна сваритися і лихословити - це принесе невдачі.

Прикмети цього дня

Льон сушать, мнуть, тріпають, отримують куделю - на всю тиждень.

Почали тіпати льон, так над ним не стояти.

На Юхима прибирають бджіл.

Небо чисте, але близько місяця видно великі кола - буде мороз, а якщо ці кола червонуваті і розпливчасті - можливі снігопад і вітер.

Якщо сонце сходить, а над ним хмара - хорошої погоди не чекай.

Якщо пізньої осені з'явилися комарі - зима буде м'якою.

Гарна погода збережеться, якщо у неба ясний, чисто-блакитний колір.

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