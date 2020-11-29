29 ноября одевайтесь правильно и не считайте деньги: что можно и нельзя делать сегодня

29 ноября православные чтят память апостола Левия Матфея

Какой сегодня праздник. 29 ноября христиане чествуют память апостола Левия Матфея, одного из 12 учеников Иисуса Христа. До встречи со Спасителем он был сборщиком податей, а после - одним из ближайших учеников Мессии, свидетелем страданий, смерти и воскресения Христа.

В Библии сказано, что Левий Матфей перед уходом в далекие страны для проповедования христианства написал Евангелие на арамейском языке. Апостол был казнен на территории современной Грузии в римской крепости Апасарос за свои проповеди.

В народе праздник в честь апостола прижился под названием Матвеев день или Ветродуй, так как в эту дату обычно был сильный порывистый ветер - к тому же происходила оттепель и повышение температуры (даже бытовало выражение "на Матвея и зима потеет").

По традиции, люди ходили в этот день друг к другу в гости, угощались постными блюдами - уже длился Рождественский пост. От трудоемких работ отказывались, и время посвящали спокойному времяпровождению и отдыху.

В старину на украинских землях в этот день соблюдали особые правила, чтобы не навлечь на себя беду.

29 ноября христиане чтят память апостола Левия Матфея (фото: vithram.by)

В этот день именины отмечают: Матвей, Федор, Семен, Виктор, Дмитрий, Иван, Николай.

Что нельзя делать в этот день

Очень дурной приметой считалось, если человек наденет одежду наизнанку - суеверные верили, что тогда целый год будут одни несчастья.

Под запретом были ссоры и споры, особенно - с близкими и родными людьми.

Также в этот праздничный день нельзя было сплетничать. Считалось, что в противном случае дурные слова можно обернуть против тех, кто их говорит.

Садиться на стол тоже называли плохой приметой - это к беде.

В день памяти апостола Матфея старались не пересчитывать деньги, а тем более мелкие монеты. Поговаривали, что это может привести к потере финансов.

Нельзя разговаривать с человеком, стоя через порог - иначе поссоритесь.

Главные приметы в Матвеев день

Сильный ветер сулил частые метели и вьюги зимой;

Если день выдался холодный, то зама будет суровая;

Теплая и дождливая погода 29 ноября обещала мягкую зиму без сильных холодов;

При этом сильная оттепель напротив - сулила трескучие морозы зимой.

Как сообщалось, у православных уже начался Рождественский пост 2020, и священники напомнили украинцам главное правило.

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