29 листопада одягайтеся правильно і не рахуйте гроші: що можна і не можна робити сьогодні

29 листопада православні вшановують пам'ять апостола Левія Матвія

Яке сьогодні свято. 29 листопада християни вшановують пам'ять апостола Левія Матвія, одного з 12 учнів Ісуса Христа. До зустрічі зі Спасителем він був збирачем податків, а після - одним з найближчих учнів Месії, свідком страждань, смерті та воскресіння Христа.

У Біблії сказано, що Левій Матвій перед відходом у далекі країни для проповіді християнства написав Євангеліє арамейською мовою. Апостол був страчений на території сучасної Грузії в римської фортеці Апасарос за свої проповіді.

В народі свято на честь апостола прижилося під назвою Матвіїв день або Вітродув, позаяк в цю дату звичайно був сильний поривчастий вітер - до того ж відбувалася відлига і підвищення температури (навіть існував вираз "на Матвія і зима пітніє").

За традицією, люди ходили в цей день один до одного в гості, пригощалися пісними стравами - вже тривав Різдвяний піст. Від важких робіт відмовлялися, і час присвячували спокійному проведенню часу і відпочинку.

У старовину на українських землях у цей день вшановували особливі правила, щоб не накликати на себе біду.

29 листопада християни вшановують пам'ять апостола Левія Матвія (фото: vithram.by)

В цей день іменини відзначають: Матвій, Федір, Семен, Віктор, Дмитро, Іван, Микола.

Що не можна робити в цей день

Дуже поганою прикметою вважалося, якщо людина одягне речі навиворіт - забобонні вірили, що тоді цілий рік будуть одні нещастя.

Під забороною були сварки і суперечки, особливо з близькими та рідними людьми.

Також в цей святковий день не можна було розпускати плітки. Вважалося, що в іншому випадку погані слова можна обернути проти тих, хто їх каже.

Сідати на стіл теж називали поганою прикметою - це до біди.

На день пам'яті апостола Матвія намагалися не рахувати гроші, а тим більше дрібні монети. Подейкували, що це може призвести до втрати фінансів.

Не можна розмовляти з людиною, стоячи через поріг - інакше посваритеся.

Головні прикмети в Матвіїв день

Сильний вітер обіцяв часті хуртовини та завірюхи взимку;

Якщо день видався холодний, то зама буде сувора;

Тепла і дощова погода 29 листопада обіцяла м'яку зиму без сильних холодів;

При цьому сильна відлига навпаки - віщувала тріскучі морози взимку.

Як повідомлялося, у православних вже розпочався Різдвяний піст 2020, і священики нагадали українцям головне правило.

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