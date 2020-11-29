ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

29 листопада одягайтеся правильно і не рахуйте гроші: що можна і не можна робити сьогодні

Новость на русском → Неділя 29 листопада 2020 06:58
29 листопада одягайтеся правильно і не рахуйте гроші: що можна і не можна робити сьогодні Яке свято 29 листопада (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

29 листопада православні вшановують пам'ять апостола Левія Матвія

Яке сьогодні свято. 29 листопада християни вшановують пам'ять апостола Левія Матвія, одного з 12 учнів Ісуса Христа. До зустрічі зі Спасителем він був збирачем податків, а після - одним з найближчих учнів Месії, свідком страждань, смерті та воскресіння Христа.

У Біблії сказано, що Левій Матвій перед відходом у далекі країни для проповіді християнства написав Євангеліє арамейською мовою. Апостол був страчений на території сучасної Грузії в римської фортеці Апасарос за свої проповіді.

В народі свято на честь апостола прижилося під назвою Матвіїв день або Вітродув, позаяк в цю дату звичайно був сильний поривчастий вітер - до того ж відбувалася відлига і підвищення температури (навіть існував вираз "на Матвія і зима пітніє").

За традицією, люди ходили в цей день один до одного в гості, пригощалися пісними стравами - вже тривав Різдвяний піст. Від важких робіт відмовлялися, і час присвячували спокійному проведенню часу і відпочинку.

У старовину на українських землях у цей день вшановували особливі правила, щоб не накликати на себе біду.

29 листопада одягайтеся правильно і не рахуйте гроші: що можна і не можна робити сьогодні

29 листопада християни вшановують пам'ять апостола Левія Матвія (фото: vithram.by)

В цей день іменини відзначають: Матвій, Федір, Семен, Віктор, Дмитро, Іван, Микола.

Що не можна робити в цей день

  • Дуже поганою прикметою вважалося, якщо людина одягне речі навиворіт - забобонні вірили, що тоді цілий рік будуть одні нещастя.
  • Під забороною були сварки і суперечки, особливо з близькими та рідними людьми.
  • Також в цей святковий день не можна було розпускати плітки. Вважалося, що в іншому випадку погані слова можна обернути проти тих, хто їх каже.
  • Сідати на стіл теж називали поганою прикметою - це до біди.
  • На день пам'яті апостола Матвія намагалися не рахувати гроші, а тим більше дрібні монети. Подейкували, що це може призвести до втрати фінансів.
  • Не можна розмовляти з людиною, стоячи через поріг - інакше посваритеся.

Головні прикмети в Матвіїв день

  • Сильний вітер обіцяв часті хуртовини та завірюхи взимку;
  • Якщо день видався холодний, то зама буде сувора;
  • Тепла і дощова погода 29 листопада обіцяла м'яку зиму без сильних холодів;
  • При цьому сильна відлига навпаки - віщувала тріскучі морози взимку.

Як повідомлялося, у православних вже розпочався Різдвяний піст 2020, і священики нагадали українцям головне правило.

Також ми розповідали про всі вихідні та свята у грудні 2020 і що будуть відзначати в Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Стиль життя Праздники традиции
Скандали тижня
Скандали тижня
Танці з зірками: інтриги шоу
Танці з зірками: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
NEWS
Вдову Маккейна можуть призначити послом США у Британії
РБК-Українаінформаційне агентство Вдову Маккейна можуть призначити послом США у Британії