29 сентября нельзя ссориться и переезжать: что можно и нельзя делать в этот день

Христиане сегодня отмечают день памяти Евфимии

Какой сегодня праздник. 29 сентября - день памяти великомученицы Евфимии Всехвальной. Евфимия была жительницей Халкидона и происходила из христианской семьи. Она была арестована вместе с местной христианской общиной за то, что тайно совершала богослужение во время праздника в честь бога Арея (Марса).

После того как Евфимия отвергла предложение императора Диоклетиана Приска отречься от христианства, ее подвергли различным пыткам, но она осталась невредимой благодаря Божией помощи.

В этот день именины празднуют Алексей, Виктор, Григорий, Сергей и Людмила.

В этот день на Руси ловили птиц и гадали по их косточкам о том, какой будет зима. Чем больше жира наросло на кости глухаря или утки — тем сильней будут морозы. Смотрели и на другие приметы. Если на Ефимию (Евфимию) тепло и сухо, то зима придет поздно и будет мягкой. А если в этот день слышали гром — ждали бесснежную зиму.

В это время продолжали заготавливать капусту на зиму. Главным образом, ее квасили. Квашеная капуста была отличным дополнением к столу, ведь это просто кладезь витаминов. К капусте нередко добавляли яблоки, морковь, клюкву и бруснику — кому что больше нравится. И сегодня квашеная капуста остается любимым и популярным способом добавить витаминов к зимнему столу.



Великомученица Евфимия Всехвальная (фото: wikipedia.org)

Главные народные приметы на сегодня

Если листья не падают на Евфимию, то это означает, что морозы будут нескоро.

Если на 29 сентября сухо, значит зима будет теплой.

Если в этот день раздается гром, то зима будет без снега.

Что нельзя делать в этот день

С давних времен в этот день запрещалось ловить рыбу. И вообще раньше старались даже не приближаться к воде.

Из-за того, что Евфимия была праведной верующей, особым грехом считается зависть к кому-либо в этот день.

Не стоит также переезжать и отправляться в длительные поездки.

А еще категорически запрещено ссориться, злиться и поддаваться другим негативным чувствам.



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