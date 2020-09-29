29 вересня не можна сваритися і переїжджати: що можна і не можна робити в цей день

Християни сьогодні відзначають день пам'яті Євфімії

Яке сьогодні свято. 29 вересня - день пам'яті великомучениці Євфімії Всехвальної. Євфимія була мешканкою Халкідона і походила з християнської сім'ї. Вона була заарештована разом з місцевою християнською громадою за те, що таємно звершувала богослужіння під час свята на честь бога Арея (Марса).

Після того як Євфимія відкинула пропозицію імператора Діоклетіана Приска відректися від християнства, її піддали різним тортурам, але вона залишилася неушкодженою завдяки Божої допомоги.

У цей день іменини святкують Олексій, Віктор, Григорій, Сергій і Людмила.

У цей день на Русі ловили птахів і ворожили по їх кісточках про те, якою буде зима. Чим більше жиру наросло на кістки глухаря або качки — тим сильніше будуть морози. Дивилися і на інші прикмети. Якщо на Ефімію тепло і сухо, то зима прийде пізно і буде м'якою. А якщо у цей день чули грім — чекали безсніжну зиму.

В цей час продовжували зберігати капусту на зиму. Головним чином, її квасили. Квашена капуста була відмінним доповненням до столу, адже це просто купа вітамінів. До капусти нерідко додавали яблука, моркву, журавлину і брусницю — кому що більше подобається. І сьогодні квашена капуста залишається улюбленим і популярним способом додати вітамінів до зимового столу.

Великомучениця Євфимія Всехвальна (фото: wikipedia.org)

Головні народні прикмети на сьогодні

Якщо листя не падає на Евфімію, то це означає, що морози будуть нескоро.

Якщо на 29 вересня сухо, значить зима буде теплою.

Якщо у цей день лунає грім, то зима буде без снігу.

Що не можна робити в цей день

З давніх часів у цей день заборонялося ловити рибу. І взагалі раніше намагалися навіть не наближатися до води.

Через те, що Євфимія була праведною віруючою, особливим гріхом вважається заздрість до кого-небудь у цей день.

Не варто також переїжджати і вирушати в тривалі поїздки.

А ще категорично заборонено сваритися, злитися і піддаватися іншим негативним почуттям.



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