29 сентября нельзя ссориться и переезжать: что можно и нельзя делать в этот день

Христиане сегодня отмечают день памяти Евфимии
Какой сегодня праздник. 29 сентября - день памяти великомученицы Евфимии Всехвальной. Евфимия была жительницей Халкидона и происходила из христианской семьи. Она была арестована вместе с местной христианской общиной за то, что тайно совершала богослужение во время праздника в честь бога Арея (Марса).
После того как Евфимия отвергла предложение императора Диоклетиана Приска отречься от христианства, ее подвергли различным пыткам, но она осталась невредимой благодаря Божией помощи.
В этот день именины празднуют Алексей, Виктор, Григорий, Сергей и Людмила.
В этот день на Руси ловили птиц и гадали по их косточкам о том, какой будет зима. Чем больше жира наросло на кости глухаря или утки — тем сильней будут морозы. Смотрели и на другие приметы. Если на Ефимию (Евфимию) тепло и сухо, то зима придет поздно и будет мягкой. А если в этот день слышали гром — ждали бесснежную зиму.
В это время продолжали заготавливать капусту на зиму. Главным образом, ее квасили. Квашеная капуста была отличным дополнением к столу, ведь это просто кладезь витаминов. К капусте нередко добавляли яблоки, морковь, клюкву и бруснику — кому что больше нравится. И сегодня квашеная капуста остается любимым и популярным способом добавить витаминов к зимнему столу.
Великомученица Евфимия Всехвальная (фото: wikipedia.org)
Как мы ранее писали, в Софии Киевской впервые в истории прошла онлайн-экскурсия.